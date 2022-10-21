Южноуральцы смогут привиться от ковида назальной вакциной.

Жители Челябинской области смогут вакцинироваться двумя способами: помимо привычной инъекции южноуральцы смогут поставить прививку интраназально с помощью специальной насадки-атомайзера.

Препарат вводится пациенту в носовой ход, закрыв другой пальцем. После вакцинации нельзя два часа пить, есть и курить, также стоит воздержаться от чихания и высмаркивания. Также пациент должен быть под наблюдением медработников в течение 30 минут. Вакцина, Спутник V, ставится в два этапа с промежутком в три недели. Перед прививкой врач проводит осмотр, чтобы удостовериться, что пациент готов к вакцинации.

Всего в область поступило 100 тыс. насадок, которые будут распределяться между медицинскими организациями. Напомним, что одновременно с прививкой от коронавируса можно поставить вакцину от гриппа.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsy-smogut-privitsya-ot-kovida-nazalnoy-vaktsinoy_155332.html