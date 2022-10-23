Наш округ поддерживает семьи мобилизованных.

Накануне сотрудники Управления социальной защиты населения перед отправкой призванных в вооруженные силы, работали в фойе театра «Наш дом», который временно стал сборным пунктом – здесь мобилизованные озерчане ожидали отправки к месту боевого слаживания.

Лилия Солодовникова, начальник УСЗН администрации Озерского городского округа:

- Мы собирали контактные данные семей мобилизованных, чтобы они остались под нашим наблюдением, в зоне нашего внимания. Мы составляем социальные паспорта и вместе с волонтерами и общественными организациями оказываем им всю возможную помощь. Наша задача – максимально поддержать родителей, жен, детей наших защитников Отечества. С каждой семьей мы созваниваемся и выясняем, в чем она остро нуждается. Подключаемся к решению финансовых и бытовых проблем: кому-то требуется помощь во взаимодействии с банками, кто-то по состоянию здоровья не может сходить в магазин или помыть окна… Все это мы организовываем. В нашем округе социальные услуги оказываются на базе Комплексного центра (г. Озерск, ул. Космонавтов, 1-а, тел. 5-63-69).

В настоящий момент по решению Губернатора и Правительства Челябинской области реализуются дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Уже произведены первые выплаты семьям мобилизованных, где есть несовершеннолетние дети (20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет). И хотя все данные на родителей, призванных в рамках частичной мобилизации, у нас имеются, для осуществления выплат требуется написать заявление. Со всеми вопросами необходимо обращаться по телефону горячей линии: 2-00-02 и по адресу: ул. Космонавтов, д. 20, каб. № 219. Телефоны: 8 (35130) 5-51-62, 5-93-82.

Стоит отметить, слова о поддержке не расходятся с делом. На днях волонтеры из Объединенного совета молодежи ФГУП «ПО «Маяк» помогли семье одного из наших мобилизованных земляков.

Глава семейства отправился на защиту Родины, не успев заготовить дрова на зиму. Поскольку отопление в доме печное, дрова - единственный пригодный вид топлива.

- С удовольствием помогли семье, теперь не замерзнут. А вообще, добровольческий потенциал у нас огромный, в местном волонтерском штабе - более 100 человек. Добровольцы #МыВместе будут навещать семьи мобилизованных и оказывать помощь при необходимости

Мужчинам, участвующим в специальной военной операции, необходимо в первую очередь чувствовать поддержку, знать, что на родине их уважают, любят и ждут, - пояснил председатель Объединенного совета молодежи «Маяка» Николай Елисеев.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52633/