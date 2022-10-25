Южноуральцев приглашают принять участие в народном голосовании.

Жителям предлагают проголосовать за лучшие волонтерские проекты и помочь выбрать финалистов международной премии «Мы вместе — 2022». Награду победителям вручит президент России Владимир Путин.

В финал прошли 112 проектов из 47 регионов России. Среди них есть инициативы и из Челябинской области. В номинации «Волонтёры. Здоровье нации» Южный Урал представляет Юлия Кудрина из Снежинска с проектом «БАНИфаций — территория особого спорта». Также среди финалистов в спецноминации «#МЫВМЕСТЕ с Россией» представлена благотворительная организация «Пища жизни», руководителем которой является челябинец Валерий Долгополов.

Принять участие в народном голосовании премии может любой житель страны. Поддержать участников из Челябинской области можно на платформе dobro.ru до 5 декабря.

«Сегодня много проектов и конкурсов, где активные южноуральцы могут реализовать свой потенциал и выиграть грант на реализацию своей инициативы. Международная премия #МЫВМЕСТЕ позволяет выявить и рассказать всем о социально значимых проектах, которые помогают сделать мир лучше и добрее. Наши ребята прошли большой путь, чтобы войти в финал и сейчас им нужна наша поддержка», – прокомментировала платформе «Объясняем. Челябинская область» руководитель регионального главного управления молодёжной политики Светлана Калимуллина.

Проект «БАНИфаций — территория особого спорта» помогает взрослым и детям с особенностями здоровья. С помощью роллер-спорта, адаптивного скалолазания, плавания, верховой езды, тренажерного зала и прочих видов физической активности участники проекта занимаются реабилитацией и социализацией. А благотворительная организация «Пища жизни», которая существует уже 20 лет, последние полгода кормит горячими обедами людей в зоне СВО. Каждый день десятки волонтёров работают в городах Донбасса, Харьковской, Херсонской и Запорожских областях. Добровольцы в том числе обеспечивают местных жителей продуктовыми наборами.

По итогам голосования участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы в финале конкурса. Они будут суммироваться с теми оценками, которые проекты получат от жюри конкурса.

Имена победителей премии объявят в Москве. Именно там с 5 по 7 декабря, в рамках Международного дня добровольца, пройдёт Международный Форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Главный приз – грант в 3,5 миллиона рублей, который можно потратить на развитие своего проекта.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52671/