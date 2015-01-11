Супруги из Башкирии заблудились под горой Сугомак.

Кыштымские спасатели пришли на помощь супругам из Башкирии, которые заблудились в окрестностях горы Сугомак.

«Туристы доверились навигатору и подъехали к популярному месту не в самой удачной точке – к трассе мотокросса, а затем несколько часов плутали в большом количестве тропинок, пытаясь отыскать дорогу. Благополучное завершение прогулки было под вопросом из-за отсутствия связи, наступившей темноты, традиционно более прохладной в горной местности температуры воздуха и сильной физической усталости», – говорится в сообщении.

В восьмом часу вечера супругам удалось дозвониться на номер 112, но объяснить спасателям свое местоположение они не могли, поэтому прибыв в район горной вершины, бойцы начали поиск 55-летних пострадавших сразу в двух направлениях: проходимые тропы и дороги обследовали на УАЗе, а бездорожье с применением квадроцикла.

«Потерявшихся обнаружили в 21.24 в болотистой местности между горами Сугомак и Егоза. Невзирая на возраст, сильную усталость и сложный рельеф, супруги ушли в противоположную сторону от нужной тропы более чем на три километра. На квадроцикле, а затем на дежурном автомобиле туристов эвакуировали из леса», – рассказали в ПСС.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

https://dostup1.ru/accident/Suprugi-iz-Bashkirii-zabludilis-pod-goroy-Sugomak_155439.html