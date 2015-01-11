Полицейские убедили озерчанина перестать переводить денежные средства мошенникам.

Житель Озерска 1976 года рождения лишился более 130 тысяч рублей, став жертвой мошенников, однако сумма ущерба потерпевшего могла быть гораздо больше, сотрудники патрульно-постовой службы полиции предотвратили дальнейшие переводы денежных средств на неизвестные счета, объяснив озерчанину, что эта одна из самых актуальных схем обмана мошенниками.

Мужчину привезли в УМВД России по ЗАТО г.Озерск, где он пояснил следователю, что на телефон ему поступил звонок от сотрудника «службы безопасности банка», под предлогом попыток взлома личного кабинета банковского приложения мошенники убедили его перевести денежные средства с его счета на «безопасный». Ничего не заподозрив, мужчина отправился к банкомату и перевел частями 134 704 рубля. Бдительная работница торгового зала, в котором находился терминал, обратила внимание на мужчину, разговаривающего по телефону и осуществляющего операции. В руках он держал чеки и деньги. Убедить озерчанина в том, что он общается с мошенниками, неравнодушная женщина не смогла и вызвала полицейских. Таким образом, сотрудники полиции предотвратили ущерб оставшейся суммы на кредитной карте, с которой были совершены переводы.

Следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.

Стражи порядка напоминают, что звонки от неизвестных о «безопасных счетах» – это уловки мошенников. Если звонивший сообщает, что вашим сбережениям угрожает опасность, необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.