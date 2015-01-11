Дружинником выявлен факт управления транспортным средством несовершеннолетним.

В минувшее воскресенье, в ходе совместного патрулирования представителем дружины «Озерская» установлен факт управления транспортным средством несовершеннолетним подростком 2007 года рождения. О данном правонарушении незамедлительно было доложено в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск. Прибывшие сотрудники полиции установили, что молодой человек без разрешения отца решил прокатиться на его автомобиле, но вовремя был замечен патрулирующими улицу дружинниками УМВД.

В отношении нарушителя приняты профилактические меры административного характера, рассматривается вопрос о проведении проверки в отношении законных представителей.

Автомобиль помещен на штрафстоянку.

За текущий период 2022 года члены народных дружин приняли участие в охране общественного порядка 30 раз, 96 раз принимали участие в составе совместных патрулей с сотрудниками полиции. 18 раз были задействованы при проведении оперативно-профилактических мероприятий. При участии народных дружинников выявлено 100 административных правонарушений.