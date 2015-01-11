В Челябинской области стартовал новый конкурс грантов губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей региона принять участие в новом конкурсе грантов. Новшеством станет то, что теперь написать собственный проект и подать его на грант смогут даже школьники. Организаторы ждут заявок от детей старше 14 лет и взрослых.

«Ребята во многих муниципалитетах меня об этом просили — у них действительно много креативных идей, которые принесут пользу людям и территориям области. Акцент в конкурсе, конечно, сделаем и на помощь семьям наших мобилизованных парней. Волонтерство в этой сфере набирает обороты. На теме помощи люди объединились во всех наших городах и районах. Нужно обязательно поддержать их идеи и предложения»,

— уточнил губернатор.

По итогам предыдущего конкурса на лучшие гранты поддержку губернатора получат 92 проекта. В их числе — создание новых экотроп, современных детских площадок, помощь беженцам Донбасса, а также инициативы по работе с детьми, семьями, пожилыми людьми и другими категориями граждан.

Оставить заявку на грант, а также узнать, как правильно подготовить ее, можно на сайте грантыгубернатора74.рф.

Добавим, что 25 октября Алексей Текслер предложил учредить специальные гранты для детей, которые разрабатывают новые экологические проекты.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-startoval-novyy-konkurs-grantov-gubernatora/