Три города Челябинской области увидят сказочный поезд Деда Мороза.

Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга впервые сделает остановку в городах Челябинской области: 30 ноября он задержится на станциях Златоуст, Миасс и Челябинск, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

На железнодорожный вокзал Златоуста поезд прибудет в 10:30 по местному времени, на железнодорожный вокзал Миасса — в 12:50, в Челябинск — в 17:00.

«За 20 минут до прибытия поезда на вокзалах начнется развлекательная программа для детей и их родителей. Она позволит окунуться в атмосферу зимней сказки»,

— рассказывают в пресс-службе.

Принять участие в празднике сможет каждый желающий. А те, кто купит специальный билет, будут допущены внутрь резиденции на колесах.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка.

Поезд Деда Мороза — это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области.

Фото: пресс-служба ЮУЖД

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/tri-goroda-chelyabinskoy-oblasti-uvidyat-skazochnyy-poezd-ded-moroza/