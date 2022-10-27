Окаменелости древних моллюсков нашли в Челябинской области.

Неожиданными находками закончилась экспедиция в горах Челябинской области. В под Ашой обнаружили останки морских обитателей. Предполагается, что они жили на Земле около 290 миллионов лет назад.

В экспедицию в середине октября отправились любитель палеонтологии Алексей Синеглазов и старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий ИЭРиЖ УрО РАН Андрей Григорьев.

Как сообщил Алексей Синеглазов, окаменелые деревья, которые встречаются в Ашинском районе, ценятся среди палеонтологов. Они имеют необычную и красивую структуру.

Возраст пород в районе поисков составляет около 290 миллионов лет: окаменелые деревья, вероятнее всего, росли примерно в это же время. Кстати, всего удалось собрать два рюкзака образцов, причем некоторые экземпляры пришлось буквально выбивать из каменей.

Также участникам экспедиции попались образцы древних моллюсков и плитки с «морским дном», на которых сохранились останки мелких организмов – мшанок, криноидей.

Их скелеты и раковины выделяются на неровной поверхности камня, а в некоторых можно угадать силуэты небольших обитателей древнего моря.

Все образцы еще предстоит изучить. Например, на окаменелостях дерева планируют сделать тонкий спил и отдать его эксперту-палеоботанику. Ученый рассмотрит клеточную структуру через микроскоп. Это позволит определить вид растения и установить его точный возраст.

Фото: vk.com / Познаватели, Алексей Синеглазов

Фото: vk.com / Институт экологии растений и животных УрО РАН

https://www.cheltv.ru/okamenelosti-drevnih-mollyuskov/