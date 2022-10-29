Озерские общественники получили гранты губернатора.

Подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям в 2022 году. В числе победителей - два озерских проекта.

В ходе областного конкурса были отобраны 92 проекта, на их поддержку всего предусмотрено более 115,8 млн рублей. Проекты, получившие финансирование, охватывают 13 направлений, самыми популярными из которых стали: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Реализация конкурсных инициатив начнётся с 15 ноября.

Полный список финалистов опубликован на сайте грантыгубернатора74.рф в разделе «Проекты».

В число победителей вошли два проекта, реализовывать которые будут общественные объединения Озерского городского округа:

- Проект «Наставничество как эффективный инструмент профессионального роста» Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов направлен на актуализацию системы передачи профессионального опыта от старшего поколения к молодежи, поддержку и развитие движения наставничества на предприятиях и в организациях Озерского городского округа, повышение социального статуса наставника, признание его роли, места в обществе и возможности его системного поощрения.

Проект посвящен Году педагога и наставника, которым станет 2023 год в России по Указу президента. Проект позволит привлечь внимание руководителей предприятий и организаций к подготовке молодых кадров через систему наставничества, собрать информацию о лучших практиках наставнической деятельности, выявить лучших наставников округа и поблагодарить их от имени широкой общественности. Также знающие опытные специалисты будут выступать лекторами и проводить встречи со старшеклассниками и студентами о выборе профессии, о своем опыте работы на производстве.

- Проект «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Селезнёвского кладбища» Фонда "Содружество созидателей, сориентированных на развитие» содержит комплекс мероприятий от ликвидации стихийных свалок до акций, нацеленных на повышение экологической культуры. Фонд предполагает действовать совместно с Общественной палатой и Собранием депутатов Озёрского городского округа, привлечь к работе не менее 50 волонтёров. В ходе реализации проекта планируется, в том числе, вывезти не менее 360 м³ мусора с территории несанкционированных свалок, создать и смонтировать информационные агитационные щиты на территории Селезнёвского кладбища, сформировать площадки для сбора мусора, позволяющие оградить окружающую среду от прямого воздействия выделяемых в ходе разложения веществ.

С успехом на конкурсе общественников поздравляют глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:

- Желаем победителям успешной реализации инициатив на благо округа и надеемся, что таких полезных общественных проектов с каждым годом у нас будет реализовываться все больше. Считаем, что это достойный пример гражданской ответственности.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52709/