Новые законы для россиян – изменения в ноябре 2022 года.

Стартует осенний призыв, завершается переход на электронные ПТС, меняется процедура проверки счетчиков воды – с 1 ноября в России вступает в силу ряд нововведений, которые окажут существенное влияние на жизнь граждан.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С 1 ноября стартует осенний призыв на срочную службу. В этом году он был отложен на месяц. В рамках призыва планируется призвать 120 тыс. человек. Задание для Челябинской области – около 3 тыс. человек. Закончится призыв 31 декабря. В Минобороны подчеркивают: призывная кампания не связана с проведением спецоперации на Украине. Большинство призывников будет направлено в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

ПЕНСИОННЫЕ НАДБАВКИ

С 1 ноября для граждан, достигших 80-летнего возраста, увеличивается размер доплаты к пенсии. Увеличение существенное – с положенных ранее 7 220 рублей доплата возрастет до 14 441 рубля. Надбавка начисляется автоматически, подавать заявление для этого не требуется.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС

С 1 ноября в России окончательно перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств на новые автомобили – как отечественные, так и импортные. Водителям, у которых на руках бумажный ПТС, ничего делать не нужно. Замена бумажного ПТС на электронный осуществляется только по желанию.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

С 1 ноября поверка счетчиков на воду будет осуществляться по ГОСТу – право на проведение поверки будут иметь только компании, получившие специальную лицензию. Список таких компаний будет доступен на сайте Росаккредитации. Кроме того, будет закреплен ограниченный перечень способов проведения поверки. Изменения направлены на избавление от мошенников, которые ходят по квартирам и под видом госслужащих проводят дорогостоящее и ненужное обслуживание счетчиков.

НОВЫЙ СТАНДАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ

С 1 ноября в России начал действовать новый – «зеленый» – стандарт строительства многоквартирных домов, разработанный Минстроем совместно с «Дом.РФ». Новый ГОСТ включает 81 критерий: в том числе будут учитываться архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды (например, наличие предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями), энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновации устойчивого развития.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ МФО

С 1 ноября микрофинансовым организациям запрещается выдавать денежные средства гражданам под залог недвижимости. Такие займы МФО могут выдавать только для предпринимательской деятельности.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ БУДЕТ БЕССРОЧНЫМ

С 1 ноября в России вид на жительство становится бессрочным. Ранее срок действия вида на жительство составлял 5 лет с возможностью продления.

НА СТАДИОН ПО ШТРИХ-КОДУ

Со 2 ноября все спортивные объекты в обязательном порядке будут оснащены специальным оборудованием по считыванию штрих-кода Fan ID – паспорта болельщика. Предполагается, что нововведение сделает доступ болельщиков на стадионы более быстрым и удобным.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЗВАТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Возможность отозвать свое согласие на обработку персональных данных через портал «Госуслуги» появится с 15 ноября. Также в личном кабинете пользователя будут отображаться все согласия, которые он выдал ранее госорганам при получении различных услуг.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-noyabre-2022-goda_155605.html