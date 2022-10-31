В Детской художественной школе наградили участников проекта «АРТлокация. Образы атомных городов».

28 октября в выставочном зале Детской художественной школы начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Светлана Степанова вручила участникам проекта дипломы и выставочные каталоги.

В 2021 году в рамках программы «Территория культуры Росатома» в десяти городах ЗАТО: Зеленогорске, Сарове, Заречном, Трехгорном, Новоуральске, Северске, Снежинске, Лесном, Железногорске и Озёрске проводился симпозиум по живописи «АРТлокация. Образы атомных городов». Организаторы мероприятия руководствовались тем, что именно художественный образ – это один из способов зафиксировать стремительное течение времени, пронести через десятилетия знания об эпохе и людях.

Известные московские пейзажисты вместе с профессиональными живописцами и воспитанниками ДХШ работали на пленэрах, с натуры писали узнаваемые красивые и наиболее живописные уголки своих городов. Также в каждом городе художники проводили для воспитанников художественных школ не только пленэры, но и мастер-классы.

Всего в проекте приняли участие 32 художника, Детскую художественную школу Озерска представляли преподаватели школы: Людмила Григорьевна Маюрова, Юлия Александровна Загитова, Андрей Михайлович Степанов, Татьяна Викторовна Чистякова и Ирина Михайловна Окунева. Художникам-преподавателям ДХШ организаторами проекта были предоставлены художественные материалы (холст на подрамнике 50х70см, комплект масляных красок).

Созданные на симпозиуме картины составили выставку, которая сможет показать широкому зрителю образ «закрытых» городов, где живут и трудятся люди, создающие славу атомной отрасли. Кроме того, работы мастеров и юных художников призваны сохранить для последующих поколений неповторимый облик этих замечательных городов.

Все творческие работы наставников вошли в выставочный каталог. Это иллюстрированное издание каждый участник симпозиума получил в подарок вместе с дипломом. Важно отметить, что в выставочный каталог была включена работа ученицы озерской художественной школы Вероники Фазлитдиновой. Это особенно радует, поскольку из всех работ учеников ДХШ ЗАТО, её работа стала единственной отобранной для выставки и для каталога.

Информация и фото Управления культуры администрации округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52716/