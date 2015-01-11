Национальные проекты в Озерске: главные итоги 2022 года.

В 2022 году на территории Озерского городского округа были реализованы мероприятия в рамках четырёх национальных проектов: «Образование», «Жильё и городская среда», «Демография» и «Цифровая экономика».

Национальные проекты позволяют муниципалитету при небольших затратах из бюджета округа оснащать современным оборудованием учреждения социальной сферы и образования, поддерживать молодые семьи и людей старшего поколения, обустраивать дворы и общественные территории.

Напомним, что реализация национальных проектов, утвержденных Указом Президента России Владимира Путина, стартовала в 2019 году в целях обеспечения прорыва в научно-технологическом и социальном развитии государства, повышения уровня жизни каждого гражданина.

В 2022 году на территории Озерского городского округа были реализованы мероприятия семи региональных проектов в рамках четырёх национальных: «Образование», «Жильё и городская среда», «Демография» и «Цифровая экономика». В целом стоимость портфеля мероприятий составила 44 млн 250 тысяч рублей.

Из семи региональных программ мероприятия по трём направлениям в этом году реализовывались впервые: «Успех каждого ребёнка» («Образование»), «Старшее поколение» («Демография») и «Цифровая экономика» («Информационная безопасность»).

Продолжает успешно реализовываться программа «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря чему в старой части города были благоустроены сквер имени Б.В. Броховича и шесть дворовых территорий.

Напомним, что в 2021 году благодаря национальному проекту «Экология» в Озерске была завершена масштабная модернизация насосно-фильтровальной станции. Реконструкция проводилась на протяжении трёх лет, она обеспечила возможность перевода процесса водоподготовки на систему ультрафильтрации, которая препятствует попаданию геосмина в питьевую воду.

В рамках национальных проектов в Озерском городском округе были реализованы следующие мероприятия:

Национальный проект «Образование»:

– региональный проект «Современная школа»: приобретено оборудование для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в школах №32 и №33

– региональный проект «Успех каждого ребёнка»: приобретено туристическое снаряжение и спортивное оборудование для школы №41 (посёлок Новогорный)

– региональный проект «Социальная активность»: оформлена площадка на мемориальном комплексе «Вечной огонь» при проведении городского мероприятия «Вечерняя зоря» в рамках празднования Дня Победы; приобретено музыкальное оборудование для проведения рок-фестиваля «Мир-Май-Рок», а также для организации литературных и музыкальных мероприятий для молодежи.

Национальный проект «Жильё и городская среда»:

– региональный проект «Формирование комфортной среды»: выполнено благоустройство сквера имени Б.В. Броховича и шести дворовых территорий ул. Набережная, 3, пр. Ленина, 64, ул. Советская, 34, пр. Ленина, 67, ул. Лермонтова, 15, пр. Победы,29.

Национальный проект «Демография»:

– региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: осуществляется выплата единовременного пособия при рождении ребенка

– региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»: оказание долговременного ухода гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам

Национальный проект «Цифровая экономика»

– региональный проект «Информационная безопасность»: мероприятия по обеспечению защиты информации, содержащейся в информационных системах Управления социальной защиты администрации Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52739/