На Южном Урале выберут лучшую елочную игрушку.

В Челябинской области стартует конкурс на лучшую елочную игрушку из вторсырья – он проводится в целях воспитания бережного и внимательного отношения к природе.

Работы на конкурс принимаются в виде фотографий от обучающихся образовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет и педагогов, выполненных в пяти номинациях: «Стилизованная новогодняя елка», «Шар», «Снежинка», «Символ года», «Веселый снеговик», «Дед Мороз и Ко» или «Оригинальная елочная игрушка».

«Это творческое состязание призвано воспитать у граждан бережное и внимательно отношение к природе, показать, как можно преобразить вторичные материалы в яркое украшение. За 10 лет в нем приняли участие более 45 тыс. человек, было создано несколько тонн игрушек из вторсырья. В 2021 году в конкурсе приняло участие около 5 тыс. человек», – сказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 01 ноября по 15 декабря в два этапа:

муниципальный – с 1 ноября по 1 декабря;

региональный – с 2 по 15 декабря 2022.

Победители и призеры получат ценные призы и подарки от организаторов и благотворителей.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-vyberut-luchshuyu-elochnuyu-igrushku_155669.html