«Цирк зверей имени Каштанки» создан в ДЭБЦ, чтобы научить детей добру.

- Цирк - это мир улыбок, сказок, детства и добра. В цирке мы смеемся, удивляемся, восхищаемся теми, кто выступает на арене. И мечтаем хоть ненадолго сами побывать в роли, пусть не укротителя тигров, но хотя бы дрессировщика ёжика или кролика. У того, кто верит, мечты, как известно, сбываются. Их можно осуществить, не выезжая из города в нашем Детском эколого-биологическом центре, - рассказывает Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ, где создан и работает «Цирк зверей имени Каштанки». Главными действующими лицами здесь являются воспитанники ДЭБЦ, которые представляют цирковые номера с участием животных.

29 октября воспитанники центра показали представление шефам - ветеранам энергоцеха ФГУП «ПО «Маяк».

31 октября в гостях у цирка побывали ребята из ДТДиМ.

И взрослые, и дети - все зрители с горящими глазами смотрели на циркачей-животных, удивляясь их забавным выкрутасам.

Руководит цирком педагог высшей категории Ирина Владимировна Ослина. В представлении задействовано 11 видов животных (кролики, хорьки, козы, куры, петухи, цыплята, питоны, кошки, собаки, голуби, крысы), которые в течение часа исполняют удивительные номера на сцене. После выступления разрешается погладить пушистых артистов, которые очень любят внимание зрителей.

Ольга Смирнова:

- Любовь к животным и всему окружающему миру закладывается с детства. Потрогав и погладив собаку или кошку, маленький человечек уже не возьмет палку, чтобы ударить их. Педагоги ДЭБЦ с помощью цирка стараются помочь детям найти свою дорожку — дорожку к добру.

Информация и фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52740/