Старт НХЛ. В центре внимания — Мориц Зайдер.

Начался новый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. «Детройт Ред Уингз» не считается контендером, но в ростере «Красных крыльев» есть хоккеист, привлекающий внимание как специалистов, так и болельщиков - защитник Мориц Зайдер.

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Возвращаясь к Зайдеру, следует отметить, что его выдающийся дебютный сезон может быть лишь верхушкой айсберга.

Дефенсмен отличился в атаке, его 50 очков в 82 играх - больше, чем у любого новичка-защитника «Ред Уингз», с тех пор как Никлас Лидстрем набрал 60 баллов в сезоне 1991/92.

Зайдер также продемонстрировал, что может играть против лучших скейтеров НХЛ; он один из 11 защитников лиги, которые в среднем проводили на льду не менее 18:00 за поединок. И это потрясающий айстайм для новичка.

Можно отметить, что Мориц Зайдер лидировал в прошлом сезоне в «Ред Уингз» по количеству блок-шотов (161). Ему всего 21 год, и он имеет антропометрические данные (рост 193 см, вес 89 кг), которые практически наверняка позволит ему стать еще сильнее.

Он наберет больше опыта и больше физической мощи, а еще через несколько сезонов на его на трофейной полке наверняка будет не только «Колдер».