Педагоги и учащиеся лицея № 39 в дни школьных каникул приняли участие в работе осенней выездной многопредметной школы.

С 22 по 27 октября в посёлке Сокол на базе детского оздоровительного центра «Орлёнок» проходила 23 традиционная осенняя выездная многопредметная школа (ВМШ).

В рамках выездной школы работали:

· математическое отделение «Панда» для обучающихся 5-7 классов;

· биологическое отделение «БиоGood» (биология, химия и математика) для обучающихся 7-9 классов;

· группы для подготовки к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по направлениям «Физика и математика»;

· филолого-лингвистическое отделение «ФиLin».

В течение пяти дней ребята увлечённо занимались по нескольким направлениям:

· занимательное естествознание;

· научно-популярные лекции;

· литературное творчество;

· мир вокруг нас;

· математическая карусель;

· оригами;

· занятия с психологом.

В дни пандемийного дистанционного обучения все особенно остро почувствовали, что никакие компьютерные технологии не заменят живого общения с учителем. В условиях выездной школы очень ценно то, что у педагогов открываются уникальные возможности пообщаться с каждым учеником, узнать его мнение, выстроить межличностный равный диалог на основе взаимопонимания и творчества. Атмосфера выездной школы даёт возможность ученикам и учителям постоянно сотрудничать и взаимодействовать, что помогает школьникам делать новые открытия, посмотреть на окружающий мир с необычной стороны, обсудить свои наблюдения со своим учителем.

Важно подчеркнуть, что в команду педагогов из Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Москвы вошли педагоги озерского лицея №39. Это сплочённая команда единомышленников, которая работает по принципу взаимопонимания и единого подхода к образовательному и воспитательному процессам.

Особенно ценной является преемственность поколений. В работе осенней ВМШ-2022 в качестве преподавателей математики принимали участие выпускники лицея №39, а сейчас сотрудники Московского и Новосибирского государственных университетов – В.А. Игнатовская и В.И. Кротов.

Несколько дней пребывания в выездной школе подарили всем её участникам массу впечатлений.Например, 25 октября, произошло солнечное затмение, когда Луна закрыла Солнце почти на 70 процентов. Учителя лицея тщательно готовились к этому событию: закоптили стёкла, настроили телескоп. Даже погода благоволила тому, чтобы ученики и педагоги смогли выйти на живописный пляж озера Сунгуль и посмотреть редкое и необычное явление. Именно в этот момент ненадолго рассеялись тучи. А вечером 26 октября, когда на ночном небе зажглись звезды, учитель физики и астрономии О.В. Порошин вновь настроил телескоп. Все желающие увидели Юпитер, крупнейшую планету Солнечной системы, и три её спутника. Ровно месяц назад, 26 сентября, впервые с 1963 года газовый гигант оказался очень близко к Земле, расположившись с ней по одну сторону от Солнца. И хотя лицеисты не увидели «великое противостояние Юпитера», впечатлений было много. В итоге осенняя Выездная многопредметная школа ознаменовалась масштабными наблюдениями лицеистов за небесными телами.

Ярким и запоминающимся стал и «Необыкновенный концерт». Преподаватели традиционно каждый год готовят для ребят свой номер для финального закрытия смены. В этом году учителя сделали пародию на знаменитый «Необыкновенный концерт» Сергея Образцова. Чайники, консервные банки, кастрюли, тумбочки превратились в музыкальные инструменты. Зрители-ученики с восторгом приняли выступление учительского оркестра под руководством дирижёра (учителя физики лицея №39 О.В. Порошина) и конферансье (учителя информатики А.И. Болякиной). Не смолкали овации во время выхода и после выступления артистов.

Своими впечатлениями о работе выездной школы педагоги поделились с учениками филолого-лингвистического отделения «ФиLin».

С.А. Войтко (директор МБОУ «Лицей №39», выпускник 2001 г.):

- В ВМШ - особая атмосфера, в которой сочетаются учеба, отдых, развлечения, неформальное общение преподавателей и детей. Каждая смена разная, по-своему интересная, запоминающаяся, увлекательная. Открытие ВМШ прошло очень здорово. Учителя не ожидали, что отряды так хорошо подготовятся! Молодцы! Очень творчески подошли к делу!

О.В. Куныгина (кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики обучения русскому языку ЮУрГГПУ):

- В ВМШ я приезжаю девятый раз, всегда с большим удовольствием, потому что здесь можно встретить высокоинтеллектуальных, эрудированных ребят, стремящихся к знаниям и саморазвитию. Здесь всегда благоприятная, творческая, дружеская атмосфера – как среди преподавателей, так и среди учеников. Большое спасибо администрации лицея за прекрасную организацию школы.

Н.П. Воробьёва (социальный педагог МБОУ «Лицей №39», учитель ИЗО и музыки):

- Несомненный плюс ВМШ – свежий воздух и природа.

В.Г. Журавлёва (педагог-психолог МБОУ «Лицей №39»):

- Меня привлекает ВМШ тем, что я вижу детей вне учебной деятельности, в достаточно свободной обстановке. Я узнаю ребят, знакомлюсь с ними, наблюдаю, смотрю на их общение и взаимодействие. ВМШ привлекает своей удивительной атмосферой, доброжелательностью, открытостью людских сердец. Выездная школа наполнена интеллектуальной деятельностью. Я использую время на занятиях достаточно продуктивно, дабы понять ребят, познакомить их друг с другом, ведь любом случае мы все большая и дружная команда.

Д.А. Удод (студент Уральского федерального университета, выпускник 2019 г.):

- С радостью возвращаюсь сюда вновь и вновь. ВМШ – это настоящая семья, в которой ощущаю себя на несколько лет младше, вспоминаю своё лицейское детство. ВМШ, только вперёд, к новым вершинам!

В.И. Кротов (студент и сотрудник Новосибирского государственного университета, выпускник 2021 г.):

- Классно, интересно и весело! Когда-то ездил учеником и очень рад приехать сюда преподавателем.

В.А. Игнатовская (преподаватель Московского государственного университета, выпускница 2014 г.):

- От этой смены я жду позитивных эмоций в первую очередь от детей. Очень хочется, чтобы им понравился наш метод преподавания и то, что мы рассказываем, чтобы они СЛУШАЛИ, а главное, СЛЫШАЛИ!

Р.Ш. Сабитова (Казанский федеральный университет):

- Погружаем ребят в атмосферу олимпиадной математики и сами полностью погружаемся в это дело!

Н.В. Гудков (учитель биологии МБОУ «Лицей №39»):

- В ВМШ есть возможность услышать новое мнение по тому или иному вопросу от других учителей, от молодых коллег, которые частенько подкидывают новые идеи. В ВМШ мы учимся друг у друга. Начинающие учителя постигают азы методики преподавания. В ВМШ дети заинтересованы и мотивированы в большей степени! Не все, но мотивированы. С ними можно разобрать тот или иной материал в непринужденной и открытой обстановке. Можно поспорить, поговорить, обсудить, проанализировать. И вообще, тут рядом природа! Она вот здесь, вокруг, бери и изучай! Пошёл, поймал кого-нибудь, изучайJ!

Н.А. Гудкова (учитель химии МБОУ «Лицей №39»):

- В ВМШ мне нравится живое общение детей: из-за плохого интернета они мало сидят в телефонах, общаются вживую. В ВМШ у многих происходит настоящая «перезагрузка»!

Е.В.Порошина (учитель физики МБОУ «Лицей №39»):

- Мне показалось, что за то короткое время, которое было у вожатых, они интересно себя проявили. Выступления были очень самобытными. Все ребята проявили свою индивидуальность.

Воспитательный процесс сопровождали не только педагоги, но и вожатые. Подобралась дружная и творческая команда. Причём в этом году состав вожатых обновился. Многие из них закончили лицей №39, сами ездили много раз в ВМШ, когда были детьми. Вожатые тоже поделились своими впечатлениями о выездной школе 2022.

М. Бурак (выпускница 2020 г.):

- Мне все очень нравится! Ничего не изменилось за два года. Дети и учителя очень хорошие. Кормят вкусно.

Г. Либерзон (выпускник 2020 г.):

- В целом достаточно необычно, весело и интересно.

К. Щеголихина (выпускница 2021 г.):

- Мне здесь очень нравится. Мы сразу нашли общий язык с детьми (у меня пятые классы) и уже успели подружиться. Они все очень веселые, заводные и интересные ребята. Надеюсь, что оставшаяся смена пройдет так же креативно.

Е. Тюлина (выпускница 2019 г.):

- Масса впечатлений, потому что вожатой стала впервые. Мне повезло, что я работаю в 7 классе. Пока просто пытаюсь с ними справиться. Это весело. Мне нравится.

А. Сидоркин (выпускник 2022 г.):

- Как всегда ВМШ – это только положительные эмоции! Что в предыдущие годы, когда я ездил как ученик, что в этом году, когда я работаю как вожатый. Все прекрасно! Все отлично! Мы постараемся провести эту смену на высшем уровне!

По окончании выездной многопредметной школы все её участники получили сертификаты, а победители и призёры итоговых олимпиад – дипломы.

Справочно:

Посёлок Сокол, известный также под названием Площадка №21, – знаковое место Челябинской области. Именно здесь в 1947 году по приказу И.В. Сталина была создана сверхсекретная лаборатория «Б», в которой впервые начали изучать влияние радиации на живые клетки и способы очистки воды от радиоактивных продуктов. Научного центра давно нет, но уже много лет это удивительное место является центром притяжения обучающихся МБОУ «Лицей №39», где они вместе с преподавателями постигают азы математики, естественных и гуманитарных наук.

Информация и фото лицея №23.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52783/