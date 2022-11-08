Глава округа поздравил стражей порядка с профессиональным праздником.

Сегодня состоялось торжественное построение личного состава Управления МВД России по г. Озерску, приуроченное ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ.

В преддверии профессионального праздника молодые полицейские приняли присягу, ряду сотрудников были присвоены очередные специальные звания, вручены почётные грамоты.

Церемония началась с выноса знамени под сопровождение военного духового оркестра 93 Ордена Красной Звезды войск национальной гвардии РФ. Открыл мероприятие и поздравил своих коллег начальник Управления МВД России по г. Озерску полковник полиции Кирилл Черепенькин:

– Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня подразделение министерства успешно отвечает на вызовы времени, на высоком уровне выполняет самые сложные задачи, и днём, и ночью обеспечивая безопасность жителей нашего города. Всегда на страже правопорядка и законности, и в будни, и в праздники, вы противостоите преступности. Добросовестно выполняете свой служебный долг и оберегаете ядерный щит нашей страны. Благодарю личный состав управления за мужество, стойкость, грамотную эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод. Своей честной добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам органов внутренних дел. Многие из них и сегодня в строю, готовы поделиться богатым опытом и помочь мудрым советом.

Уважаемые коллеги, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть плечо товарища будет надёжной опорой каждому из вас. Успехов в службе на благо нашей великой Родины. С праздником!

Обращаясь к личному составу и ветеранам, озерских полицейских с предстоящим профессиональным праздником поздравил глава округа Евгений Щербаков:

– Я поздравляю действующих сотрудников управления и ветеранов службы с наступающим профессиональным праздником. Символично, что ваше торжественное построение проходит в день города, 9 ноября. Символично, что именно сегодня принимают присягу сотрудники, пришедшие на службу в органы внутренних дел. Я уверен, что все задачи, поставленные Родиной, вами будут выполнены достойно и с честью. Желаю вам крепкого тыла, надёжных соратников, хороших друзей, здоровья и мирного неба над головой. Поздравляю вас с праздником и спасибо за службу!

В торжественном мероприятии также приняли участие: заместитель главы округа Олег Ланге, начальник УФСБ России по Челябинской области в г.Озерске полковник Роман Афанасьев, представитель Общественного совета при УМВД полковник милиции в отставке Владимир Небензя, представители Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин и подполковник милиции в отставке Анатолий Владимиров.

Представитель Общественного совета при УМВД, ветеран Владимир Небензя также обратился к собравшимся с приветственным словом:

– От имени Общественного совета и Совета ветеранов поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Сегодня вы будете присягать нашему народу. Служите доблестно и защищайте его от преступных посягательств. Жители нашего города – это ваши близкие, родители, друзья и знакомые. Поэтому ваша служба будет заключатся в том, чтобы оберегать их покой. Также хочу сказать, что от вас зависит авторитет нашего управления в глазах жителей округа. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вам успеха в работе, карьерного роста и благополучия в семьях.

В ходе мероприятия семь новых сотрудников присягнули на верность Российской Федерации и ее народу, поклялись уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью. Начальник управления Кирилл Черепенькин пожелал молодым сослуживцам с гордостью носить свои звания, быть верными избранной профессии, осознавать её значимость и ответственность, чтобы клятва верности навсегда осталась в их сердцах и была надежным ориентиром в службе.

В заключительной части церемонии четырём сотрудникам были присвоены очередные специальные звания, а также за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел ряд полицейских были отмечены почетными грамотами.

Перед началом мероприятия свидетелями построения стали воспитанники детского сада, которые пришли в театр «Наш дом» на спектакль. Малыши попросили разрешения сфотографироваться с озерскими полицейскими и со знамённой группой. Небольшая импровизация добавила торжественному построению теплоты и хорошего настроения.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52802/