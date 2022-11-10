13 ноября состоится очередная встреча с «высокой» поэзией в клубе «Таланты и поклонники» ДК «Маяк».

Программа так и называется – «Золотые россыпи поэзии». Читать стихи для поклонников клуба будет заслуженный артист РФ Николай Скрябин.

Юрий Кузнецов от имени творческой группы клуба:

- Николай Павлович неоднократно выступал в клубе, так что мы по праву считаем его «своим человеком». У него индивидуальный почерк, мягкая манера подачи слова, своеобразная интерпретация текста. Одним словом, он – профессионал, пользующийся заслуженным признанием слушателей.

В программе прозвучат стихи Иосифа Бродского, Александра Володина, Николая Гумилёва, Дмитрия Кедрина, Александра Кушнера, Михаила Лермонтова, Осипа Мандельштама, Райнера Марии Рильке, Давида Самойлова, Арсения Тарковского.

В концерте выступят неоднократные участники программ клуба Ирина Борейко, Ирина Сабаева, Лариса Кожелетова, Светлана Спесивцева.

Встреча состоится 13 ноября (в воскресенье), в 17:00 часов в малом зале ДК «Маяк».

Вход свободный.

Информация МБУ «КДЦ».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52795/