Резкое похолодание надвигается на Челябинскую область.

На предстоящей неделе в Челябинской области ожидается резкое похолодание. По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем столбики термометров покажут до −13°C, ночью температура будет опускаться до −17°C.

Температура начнет опускаться уже во вторник, 15 ноября. По предварительным данным, днем в Челябинске ожидается около −6°C. В среду похолодает до −13°C, и на протяжении всей недели температура воздуха не поднимется выше −10°C. Ночью прогнозируют до −17°C.

При этом вся неделя в Челябинской области будет пасмурной, ожидается небольшой снег.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rezkoe-pokholodanie-nadvigaetsya-na-chelyabinskuyu-oblast/