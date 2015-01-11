Шесть длинных выходных ждут россиян в 2023 году.

Еще немного, и 2022 год подойдет к концу. После непростого рабочего года можно подумать о том, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Изучаем производственный календарь на следующий год, утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели, и считаем, сколько будет выходных дней.

Всего в 2023 году россиян ждет восемь государственных праздников, благодаря которым будет шесть длинных выходных.

В январе россияне будут отдыхать с 1-го по 8-е число. При этом праздничными днями будут 1 января — Новый год и 7 января — Рождество Христово.

Следующие длинные выходные ожидаются в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 23 февраля выпадает на четверг, поэтому россияне будут отдыхать четыре дня подряд: 23, 24, 25 и 26 февраля. 24 февраля утверждено выходным за счет 1 января, которое выпадает на воскресенье. При этом в среду, 22 февраля, будет сокращенный рабочий день.

8 Марта выпадает на среду. Этот день и будет выходным, затем рабочая неделя продолжится. 7 марта — сокращенный рабочий день.

1 Мая, Праздник Весны и Труда, выпадает на понедельник. Это будет выходной день. Рабочая неделя начнется во вторник, 2 мая. Затем с субботы, 6 мая, отдохнуть можно будет четыре дня — за счет выходных и в честь Дня Победы, то есть с 6 по 9 мая включительно.

В июне ожидается три выходных дня подряд за счет празднования 12 июня Дня России, который выпадает на понедельник. Таким образом, отдыхать россияне будут 10, 11 и 12 июня, то есть в субботу, воскресенье и понедельник.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в 2023 году выпадает на субботу. В связи с этим выходным днем сделают понедельник, 6 ноября. Получается, отдыхать россияне будут три дня подряд: 4, 5 и 6 ноября. В пятницу, 3 ноября, будет сокращенный рабочий день.

Таким образом, в 2023 году россиян ждет 118 выходных и праздничных выходных дней и 247 рабочих дней.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/shest-dlinnykh-vykhodnykh-zhdut-rossiyan-v-2023-godu/