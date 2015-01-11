10 полезных советов, как научиться высыпаться в межсезонье.

Спите столько же, сколько и раньше, но все равно не высыпаетесь? Возможно, речь о сезонной нехватке сна. Организму нужно время, чтобы приспособиться к долгим зимним ночам. Как перестать постоянно зевать на работе и можно ли «помогать» себе аптечным мелатонином, рассказала журналистом сомнолог и кардиолог одной из челябинских клиник Марина Редькина.

Под маской недосыпа

— Марина Валерьевна, осенью многие начинают жаловаться на повышенную усталость, на недосып. Что делать: принять превращение из «жаворонка» в «сову» как неизбежное явление?

— Скорее всего, это сезонное событие и вряд ли можно говорить о том, что человек становится «совой», ведь тогда он должен позже ложиться спать и позже вставать. А нам хочется раньше лечь и подольше не вставать. Пациент обычно говорит, что режим дня остается примерно таким же, но он уже с утра ощущает себя уставшим. Многое в этом состоянии объясняется тем, что световой день осенью в наших широтах укорачивается. Нам не хватает солнечных лучей, которые поддерживают выработку «гормона радости» серотонина. Не хватает витамина Д, да и в целом в пасмурные дни меньше радостных эмоций. Мы чаще чувствуем себя вялыми, сонными. Качественный сон обеспечивает полноценный отдых, как физический, так и психический, а также переоценку и анализ полученной за день информации, формирование иммунитета. Женщинам на заметку: сон заметно влияет на процессы, предупреждающие старение.

— С этим можно бороться самому или нужно сразу бежать к врачу?

— Обращаться к врачу я бы рекомендовала, если в течение одной-двух недель вы не смогли адаптироваться к межсезонью и ваше состояние не улучшилось. Не исключено, что под маской постоянной усталости и недосыпа кроются вполне конкретные болезни. Например, начинающаяся анемия, болезни эндокринной системы, кардиологические патологии или же проявившиеся дефициты витаминов и микроэлементов. Вообще осенью наш организм особенно уязвим перед многими болезнями, и лучше сразу взять их под контроль.

— Тогда вопрос: к какому врачу записываться, если человек не чувствует себя отдохнувшим после сна?

— Наверное, правильнее начать с терапевта. Специалист поможет разобраться с симптомами, порекомендует обследование и направит к доктору узкой специализации в случае необходимости. Причин того, что человек не высыпается, масса. В частности медицинские причины. Если на первый план выходят мигрени, головокружения, то подключается невролог. Повышенная усталость может быть связана с нарушениями работы щитовидной железы, и тут уже помогает эндокринолог. Если нормальному сну мешают проблемы с носовым дыханием — на помощь придет ЛОР-врач. Но более чем в половине запросов пациентов сон нарушается из-за психоэмоционального напряжения. Поэтому тут рекомендуется либо постараться найти для себя занятие, которое поможет восстановить ресурс (творчество, спорт, йога, медитация и прочее), либо обратиться к психологу, психотерапевту. На глобальные процессы в экономике и политике мы повлиять, к сожалению, особо не можем, зато можем обратить внимание на свое здоровье — ментальное и физическое.

— Правда ли, что первая мишень при регулярном нарушении сна — это сердечно-сосудистая система?

— Это одна из мишеней. Просто, возможно, мы чаще обращаем на нее внимание. Если мы плохо спим, то почти сразу можем заметить повышение давления, могут появляться перебои в работе сердца, дискомфорт и боли в груди. Не зря хорошему сну во все времена придавали особое значение. Ведь при некачественном сне не отдыхает весь организм, а не какая-то отдельная его часть.

Между количеством и качеством

— Сколько должен спать человек, чтобы выспаться?

— Длительность сна — это очень индивидуальное дело. Считается, что взрослому человеку нужно спать в сутки около 6—8 часов. Но одним даже пяти часов достаточно, а кому-то и десяти часов не хватит. В межсезонье главное — сохранять свои привычные пропорции сна и бодрствования. Бывает так, что пациент говорит: «Я обычно сплю по 7 часов, но тут пару дней подряд спал по 5 часов — и нормально себя чувствовал». Усталость имеет свойство накапливаться, и через несколько дней она обязательно проявится в гораздо большем объеме. Не будем забывать, что важно не только количество сна, но и его качество.

— Поясните, что такое «качественный сон»?

— Мы знаем, что сон имеет несколько фаз: фазы медленного и быстрого сна, REM-сон. Они чередуются несколько раз за ночь. При нарушении структуры сна человек не отдыхает полноценно в течение ночи. Головной мозг, сердце и другие органы не получают нужного количества кислорода и других веществ, затрудняется синтез некоторых гормонов.

— Что можно посоветовать для улучшения качества сна? Может быть, использовать беруши, чтобы ничего не отвлекало?

— Иногда это действительно полезно, если внешний шум мешает вашему сну. Также важно, чтобы в спальне была комфортная температура, комната проветрена, воздух достаточно увлажнен и все источники света, в том числе и гаджеты, — выключены. Последнее нужно для того, чтобы не мешать нормальной выработке гормона сна — мелатонина. Полностью обеспечить тишину и темноту в условиях мегаполиса, конечно, сложно. Более того, есть исследования, которые показывают взаимосвязь полноценного сна с привычными для человека условиями засыпания. Скажем, если человек много лет живет рядом с железной дорогой, то заснуть и расслабиться в абсолютной тишине ему будет уже трудно: стук вагонных колес для него можно считать естественным. Тут нужно искать баланс и засыпать в привычных фоновых шумах.

— Храп тоже влияет на качество сна?

— И на качество, и на количество. Из-за храпа страдают не только домочадцы, но и сам храпящий. Синдром обструктивного апноэ сна — состояние, при котором дыхание человека во время сна нарушается, происходит спадение верхних дыхательных путей и прекращение легочной вентиляции. Это приводит к снижению уровня кислорода крови и грубой фрагментации сна. Апноэ сна — серьезное заболевание, которое, с одной стороны, приводит к чрезмерной дневной сонливости, нарушению работоспособности, снижению концентрации внимания, даже высокому риску ДТП. С другой стороны, это состояние увеличивает риск развития сердечно-сосудистых, неврологических, метаболических и дыхательных расстройств. С этим обязательно нужно обратиться к врачу.

— Храп действительно лечится?

— Храп — такая вещь, с которой нужно разобраться. Причины храпа различны, как и лечение. Если дело в ЛОР-патологии, то может быть эффективным хирургическое лечение. Если человек храпит, потому что у него избыточная масса тела, то тут выход тоже очевиден, хоть и не всегда прост: придется работать с причиной набора веса. Есть и более специфичные способы лечения тяжелого, угрожающего здоровью храпа — например СИПАП-терапия. Как правило, храп лечат комплексно.

— Сейчас многие стараются купить гормон сна мелатонин — как раз для того, чтобы как следует выспаться. Что говорят об этом сомнологи?

— Выработка мелатонина сильно зависит от возраста человека. Синтез гормона быстро нарастает у новорожденного, достигая пика к 2—4 годам. Затем происходит резкое снижение синтеза в пубертатном возрасте, и потом продолжается медленное прогрессивное снижение выработки мелатонина в течение жизни. Нижний пик наступает после 70 лет, когда вырабатывающая гормон шишковидная железа в силу возраста не справляется со своей задачей. Сразу замечу, что прием мелатонина может сработать отнюдь не у всех, поскольку чувствительность к нему у всех разная. Поэтому уповать на то, что после принятой таблетки вы будете спать блаженным сном, не стоит. Чаще всего мы можем назначить мелатонин в отдельных случаях: пациентам после 55 лет, а также пациентам с социальным джетлагом (при перелетах со сменой часовых поясов, при смещении ритма в выходные дни более чем на два часа). Главная задача — максимально быстро нормализовать режим сна и бодрствования, чтобы не допустить «поломки» внутренних часов.

— Часто люди сами себе «прописывают» курс мелатонина.

— Мелатонин — это нерецептурный препарат. Но как было уже сказано, не факт, что данный препарат решит проблемы со сном. Также у него есть побочные эффекты и противопоказания. Замечу, что курс лечения мелатонином обычно не превышает пяти дней.

— Чего еще вы не рекомендуете делать тем, кто пытается улучшить ночной сон или как-то взбодриться днем?

— Точно не советую злоупотреблять кофеином и этанолом в течение дня. Всевозможные энергетики, кофе и прочие подобные напитки либо дают кратковременный эффект, либо потом очень негативно сказываются на здоровье. Не нужно плотно ужинать, заниматься активными видами спорта непосредственно перед сном. За два часа до сна прекратить работу с гаджетами или хотя бы использовать специальные очки, подавляющие синий спектр. Могут помочь регулярные вечерние ритуалы — спокойные рутинные дела при приглушенном свете. Помогает светотерапия: яркий свет утром с 7 до 9 утра и уменьшение интенсивности света вечером. Можно рекомендовать использование светового будильника. Он имитирует рассвет, постепенно увеличивая освещенность комнаты. Это способствует плавному пробуждению без стресса.

— А можно вздремнуть в обед?

— Если пациент не выспался ночью, поспал днем, а вечером спокойно уснул в привычное время — спите на здоровье. Но когда после сиесты вы полночи ворочаетесь в кровати, лучше от дневного сна отказаться.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/10-poleznykh-sovetov-kak-nauchitsya-vysypatsya-v-mezhsezone/