Озерская ветстанция: молодые кадры, новое оборудование.

Глава округа Евгений Щербаков посетил «Озерскую ветстанцию по борьбе с болезнями животных», где встретился с ее начальником Русланом Макиным и поблагодарил сотрудников учреждения за их труд, необходимый жителям.

В начале встречи Евгений Щербаков выполнил почетную миссию: вручил двум ведущим ветеринарным врачам - Новоселову Александру Михайловичу (лично) и Каштановой Ольге Михайловне (заочно) - Благодарственные письма Министра сельского хозяйства Российской Федерации. Награждение было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России (дата события уникальна для каждого года, в 2022 году профессиональный праздник отмечался 9 октября).

- Желаю вам дальнейших успехов и спасибо за труд - на первый взгляд, он невидимый, но для людей очень важный. Домашние питомцы, сельское хозяйство и экологическая безопасность – все на ваших плечах, - Евгений Щербаков отметил, что коллектив ветстанции решает значимые для округа вопросы, опираясь на накопленный опыт, и грамотно отвечает на современные вызовы в своей сфере.

Для главы округа Руслан Макин провел экскурсию по зданию и рассказал ему о позитивных изменениях, произошедших в работе учреждения за последнее время:

- Наше областное государственное бюджетное учреждение обслуживает три городских округа – Карабашский, Кыштымский, Озерский и Кунашакский муниципальный район. Благодаря тому, что мы вошли в областную программу по развитию сельского хозяйства в Челябинской области, нам удалось обустроить ветстанцию в Озерске (отремонтировали фасад здания и внутренние помещения), две ветлечебницы - Кыштымскую и Кунашакскую. Заключены договоры на покупку мебели, оборудования – аппаратов УЗИ, коагуляторов, хирургических столов и прочего необходимого имущества для всех структурных подразделений.

Начальник ОГБУ «Озерская ветстанция по борьбе с болезнями животных» напомнил об основных направлениях деятельности учреждения:

- Мы выполняем государственное задание, основное для нас – недопущение возникновения заболеваний, общих для человека и животных (таких как: сибирская язва, ящур, бешенство, птичий грипп и других) и, соответственно, профилактика этих заболеваний. Помимо этого, мы осуществляем лечение домашних и сельскохозяйственных животных (постоянно расширяем спектр услуг для населения), ведем разъяснительную и информационную работу.

В ОГБУ «Озерская ветстанция по борьбе с болезнями животных» штат полностью укомплектован, средний стаж сотрудников составляет 25 лет. Наряду с опытными профессионалами здесь работают и молодые специалисты. С одним из них – ветврачем Дарьей Скрипиной, недавно окончившей вуз жительницей г. Касли - глава округа пообщался и выяснил, что она довольна условиями труда, с нетерпением ждет новую аппаратуру и для работы на ней вскоре пройдет дополнительное обучение.

Во время общения руководителей была поднята тема утилизации мелких домашних животных. Руслан Макин пояснил:

- Одна из актуальных экологических проблем - несоблюдение ветеринарно-санитарных правил владельцами кошек и собак. Жители организовали в Озерске стихийное кладбище домашних животных. Оно было ликвидировано по предписанию прокуратуры ЗАТО г. Озерск и в соответствии с распоряжением Минсельхоза Челябинской области, поскольку трупы животных - это биологические отходы, их захоронение в землю запрещено законом. Любое такое кладбище - источник патогенной микрофлоры, которая длительное время может выживать в почве, что несет большую опасность. На сегодняшний день допускается хоронить домашних животных только силами ветеринарной службы в скотомогильниках либо методом сжигания в специальных термических установках – крематорах или инсинераторах.

Важно уточнить, что ветстанцией подана заявка на закупку инсинератора. Он должен появиться в Озерске в следующем году. До этого момента Руслан Макин настоятельно рекомендует жителям обращаться по вопросу захоронения домашних питомцев в ОГБУ «Озерская ветстанция по борьбе с болезнями животных».

Справочно: ОГБУ «Озерская ветстанция по борьбе с болезнями животных» ежедневно принимает жителей с 08:30 до 19:00 часов и оказывает услуги на платной основе. Исключение составляют прививки от бешенства: раньше их можно было сделать бесплатно два раза в год, в настоящее время - каждый четверг.

Сайт ОГБУ «Озерская ветстанция» https://vet-ozersk.ru/.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52896/