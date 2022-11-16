18.11 пройдет день консультативной правовой помощи для родителей и детей Озерского городского округа.

18 ноября, во Всероссийский день правовой помощи детям и в рамках межведомственной профилактической акции «Я и закон» в ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России для жителей ОГО будут работать телефоны консультативной помощи.

Вы можете задать вопросы специалистам педиатрической службы КБ №71 о медицинской помощи детям, о правах ребенка в сфере охраны здоровья, получить юридическую консультацию по этим вопросам.

2-33-81 – заместитель главного врача по педиатрии Шатайлова Людмила Владимировна

2-51-93 – заведующие педиатрическим отделением детской поликлиники Красноталова Ирина Александровна и Коптякова Анастасия Валерьевна

2-03-87 – ведущий юрисконсульт юридического отдела Дешевых Светлана Валерьевна

Телефоны специалистов для получения консультации будут работать для вас 18 ноября (пятница) с 9.00 до 16.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Дети наравне со взрослыми обладают этим правом. Одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет охраны здоровья детей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52884/