Катки и лыжные трассы: Озерск готовится к зимнему сезону.

Мороз не помеха сторонникам активного отдыха. Озерские любители прокатиться на коньках и лыжах предвкушают начало сезона. Спортивные площадки будут готовы встретить жителей округа в ближайшие выходные дни.

На стадионе «Труд» залиты верхняя и нижняя спортивные коробки, идёт финальный этап выглаживания льда горячей водой. Планируется, что на нижнюю коробку зайдут хоккеисты ДЮСШ, а верхняя – будет предоставлена для свободного катания. Кроме того, в МБУ «Арена» поступила заявка от секции фигурного катания ДЮСШ, которой также будет предоставлено время для тренировок. На самом стадионе «Труд» пока идёт подготовка – утрамбовывается снежная подушка, сейчас на стадионе можно покататься на лыжах.

В павильоне стадиона «Труд» полностью готов к работе прокат: в наличии инвентарь для лыжников, а также коньки женские, мужские и детские. Как только будут готовы катки, сразу откроется и прокат. Скорее всего это можно будет сделать в конце этой недели, в ближайшие выходные дни. Цены на прокат спортивного инвентаря демократичные – 150 рублей один час. В цокольном этаже павильона работает заточка.

Также залит каток и готовится лыжня в микрорайоне Татыш. К концу этой недели будет залит каток на школьном дворе школы №35 в посёлке Метлино, который открыт и для учащихся, и для свободного катания. В посёлке Новогорный также залит каток и накатана лыжня в районе стадиона «Энергетик».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52928/