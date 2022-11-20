В ДК «Маяк» накануне праздника поздравили мам.

Каждый год в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери.В этот день говорят добрые, ласковые и теплые слова, пожелания своим мамам, ведь для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни.

В преддверии этого замечательного праздника 20 ноября во Дворце культуры «Маяк» состоялась детская концертная программа «Про маму».

Подарком для мам стала концертная программа, подготовленная детскими творческими коллективами.

Юным артистам удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. Ребята из музыкального театра «Классики» читали стихи и рассказывали истории о материнской доброте, любви, заботе и внимании.На сцене старательных малышей сменяли более опытные исполнители хора «Гармония», ансамблей «Аюшка», «Каблучок», «Родничок», «Шоу-класс», студий «Вдохновение» и «Шанс».

Очень трогательным стало выступление солистов хора «Гармония» Галины Гневашевой и Леонида Грачёва с песней «Про маму», а когда юный исполнитель спустился в зал, зрители не смогли сдержать слёз.

В фойе все желающие могли принять участие в мастер-классе «Мамины ладошки», который организовали и провели волонтеры творчества. С помощью карандашей, красок, клея и цветной бумаги ребята создавали открытку с рисунком ладошки на сердце, которую они дарили своим любимым мамам и бабушкам.

Юные артисты подарили замечательный концерт, который получился очень добрым и ярким.

Информация предоставлена МБУ КДЦ

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52929/