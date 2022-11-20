Педагог года-2022 в Озерске: пройдены все этапы, ждем результаты.

В течение нескольких недель в Озерске проходили состязания в рамках конкурса «Педагог года – 2022», муниципальный этап которого стартовал 1 ноября и завершится торжественным объявлением результатов 2 декабря во Дворце творчества детей и молодежи.

В этом году конкурс «Педагог года» был организован по трем номинациям: «Педагог года в дошкольном образовании» (с 2 по 19 ноября для педагогов детских садов), «Учитель года» (с 8 по 18 ноября для педагогов школ), «Самый классный классный» (с 2 по 17 ноября для учителей школ, исполняющих функции классных руководителей).

«Педагог года в дошкольном образовании»

Восемь озерских педагогов (4 воспитателя, 1 старший воспитатель, 2 учителя-логопеда и педагог- психолог):

Вагапова Ольга Юрьевна, МБДОУ «Родничок»,

Котельникова Екатерина Павловна, МБДОУ ДС №43,

Ковшуля Александра Александровна, МБДОУ ДС №27,

Потапова Инна Сергеевна, МБДОУ ЦРР ДС №15,

Вдовкина Мария Федоровна, МБДОУ ДС №1,

Зверева Лариса Александровна, МБДОУ ДС №10,

Мухина Татьяна Витальевна, МБДОУ ДС №26,

Зинченко Анна Михайловна, МБДОУ ЦРР ДС №58

- продемонстрировали свой профессионализм, раскрыли секреты мастерства, открыли в себе новые возможности самосовершенствования и самореализации.

Конкурсантки прошли несколько туров. В первом туре были представлены эссе “Я - педагог", в котором соискательницы выразили свой взгляд на профессию и назвали своё место в ней (в том числе, рассказали, что привлекает их в работе педагога и что тревожит). Выяснилось, что педагоги большую роль отводят самообучению, понимая важность профессионального роста. Раскрывая то, что послужило мотивом участия в конкурсе, участницы называли необходимость пополнения профкопилки инновационными идеями и потребность в передаче приобретенного опыта.

Ярким событием стали мероприятия с детьми, в которых представительницы дошкольного образования проиллюстрировали уровень общей культуры, знания педагогики и психологии, элементы актерского мастерства. В течение нескольких дней проходили мастер-классы и защиты инновационных проектов. Кроме того, участницы конкурса предоставили творческие презентации, а затем “сразились" друг с другом в дискуссии на актуальные педагогические темы.

«Учитель года»

Для участниц этой номинации конкурс проходил в три тура: «Учитель-профессионал», «Учитель-методист». «Учитель-лидер». Самыми яркими моментами стали следующие испытания:

8 ноября конкурсанты представили свой опыт, творчество и новаторство в формате «Педагогическая мастерская».

Алябушева Ольга Владимировна, учитель изобразительного искусства МБОУ СКОШ №36, показала, как активизировать творческий потенциал обучающихся техникой правополушарного рисования, а преподаватель английского языка МБОУ СОШ №24 Гладышева Ксения Сергеевна продемонстрировала собравшимся возможности использования интерактивного плаката в урочной и внеурочной деятельности. Забара Татьяна Олеговна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №38, представила эффективность использования технологии критического мышления в образовательной деятельности. Хабибуллина Ксения Вадимовна, педагог начальных классов МБОУ «Лицей №23», рассказала о способах достижения предметных результатов на уроках ОРКСЭ в начальной школе, а учитель информатики МБОУ СОШ №41 Чеглаков Андрей Викторович представил такой современный подход к оценке учебных достижений как формирующее оценивание.

Конкурсанты ярко и профессионально поделились своим уникальным опытом и новаторскими идеями, представили профессиональное мастерство.

Им удалось удивить членов жюри и собравшихся гостей своими разработками и новыми подходами к обучению подрастающего поколения.

10 ноября участники конкурса продемонстрировали оригинальные методы и формы образовательной деятельности: методический прием «попс – формула» на уроках английского языка (Гладышева Ксения Сергеевна); технологию «перевернутое рисование» двумя руками с помощью пальцев, кисточек, зубных щеток (Алябушева Ольга Владимировна); многофункциональный алгоритм «Шестерка слуг» на уроках физической культуры (Забара Татьяна Олеговна); место QR-кодам и AR-реальности на уроках при обучении информатике (Чеглаков Андрей Викторович), эффективные приемы формирования читательской грамотности младших школьников (Хабибуллина Ксения Вадимовна).

14 и 16 ноября участники конкурса успешно преодолели два конкурсных испытания: «Учебное занятие и его самоанализ» и «Разговор с обучающимися», в ходе которых представили эффективные практики педагогической деятельности. Последним испытанием стал «Круглый стол образовательных политиков».

«Самый классный классный»

09 ноября состоялось первое конкурсное мероприятие - «Защита опыта решения конкретной педагогической проблемы в рамках одного из направлений профессиональной деятельности классного руководителя «Мой профессиональный опыт». Участницы номинации «Самый классный классный» раскрыли свои лучшие профессиональные качества.

Коломыцева Ирина Дмитриевна – учитель биологии, классный руководитель 11-Б класса МБОУ СОШ №32 представила свой профессиональный опыт через формирование у обучающихся ценностных ориентаций как ключевого аспекта устойчивого развития личности.

Герасименко Светлана Юрьевна – педагог-организатор, классный руководитель 7-В класса МБОУ СОШ №25 – показала решение конкретной педагогической задачи на примере патриотического воспитания.

Малышева Ирина Олеговна – классный руководитель 6-А класса МБОУ «Лицей №39» раскрыла свой профессиональный опыт по профилактике проявлений буллинга в период социальной адаптации обучающихся.

Следующими конкурсными испытаниями стали: творческая презентация «Я в классном тренде», практическое взаимодействие с обучающимися «СоДействие в действии» и импровизированный конкурс «Диалог о воспитании».

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