Сводка аварийности в период с 14 по 20 ноября 2022 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 ноября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 2 дорожно – транспортных происшествия. В одном из них есть пострадавший.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 174 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

8 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

42 водителя управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

6 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

7 водителей нарушили правила перевозки детей;

На рассмотрение в суд направлено 2 материала, по одному из них принято решение о лишении водительского удостоверения.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск