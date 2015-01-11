Сотрудники полиции провели профилактические лекции для военнослужащих 32 морского отряда.

В преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП в гарнизонном клубе морского отряда 93 Ордена Красной звезды дивизии ВНГ РФ для военнослужащих Войсковой части 6777 сотрудники полиции совместно с представителями Автошколы ДОСААФ провели профилактическую встречу.

Инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Наталья Архипова довела информацию о состоянии аварийности на территории Озерского городского округа за 10 месяцев 2022 года, а также озвучила основные причины и последствия дорожно – транспортных происшествий.

Наталья Алексеевна напомнила о мерах воздействия (уголовного и административного законодательства) на водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения, такие как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу движения, без права на управление ТС и другие нарушения.

Преподаватель Правил дорожного движения Автошколы ДОСААФ Меньшакова Юлия рассказала о мерах безопасного управления автомобилем на зимней дороге с разбором дорожных ситуаций. Обратила особое внимание на то, что вести транспортное средство необходимо учитывая погодные метеорологические условия, сменив стиль вождения с летнего на зимний.

Кроме того, военнослужащим 32 морского отряда оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Александр Мешков привел примеры об актуальных схемах мошенничества и напомнил меры предосторожности.

Справочно: за текущий период 2022 года зарегистрировано 310 сообщений о преступлениях, значительное количество потерпевших среди которых являются военнослужащими. Самые распространенные способы совершения с применением IT- технологий, из них 53 уголовных дела – покупки и продажа товаров в сети Интернет (включая социальные сети), 52 потерпевших, которые перевели свои денежные средства на «безопасные счета», 18 потерпевших, лишившихся денежных средств под предлогом получения дополнительного заработка. 12 потерпевших оказались обмануты по схеме «родственник в беде», от звонков «специалистов технической поддержки Госуслуг», либо операторов сотовой связи, предлагавших отключить платные опции пострадало 9 жителей Озерска. Общий ущерб потерпевших от мошеннических действий на территории Озерского городского округа составил более 56 (!!!) миллионов рублей.