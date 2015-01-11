Жители Челябинской области до 1 декабря должны проверить свои полисы.

Жителям Южного Урала необходимо до 1 декабря проверить свои медицинские полисы – с этой даты вступают в силу изменения в закон об ОМС, согласно которым впервые на всей территории России начнет функционировать единый регистр застрахованных лиц.

В реестр попадут только актуальные данные о застрахованных, сверенные, в том числе с базами других ведомств.

«Сегодня у наших граждан на руках находятся полисы трех видов. Это полисы старого образца, которые выдавались до 2011 года. Тогда в каждом регионе России был свой вид полисов. В Челябинской области они имели желтый цвет, серию ЧБ и региональные номера. С 2011 года на всей территории страны началась выдача полисов единого унифицированного образца. Это бумажный документ голубого цвета либо полис в форме пластиковой карты с электронным носителем. Они имеют 16-значные уникальные на всей территории страны номера», – пояснила начальник отдела организации страховой деятельности ТФОМС Лариса Мустафина.

Она отметила, что полисы старого образца, которые были выданы более 10 лет назад, в большинстве случаев содержат уже неактуальные данные о застрахованных лицах. За это время многие поменяли паспорта в связи с достижением возраста, сменили фамилию или другие паспортные данные, а также место жительства. Специалисты подчеркивают, что все эти случаи являются поводом для обращения в страховую компанию и предоставления информации о произошедших изменениях в течение одного месяца. Это касается не только владельцев полисов старого образца, но и тех, кто получил новый полис, но с момента его получения сменил паспортные данные или переехал.

Специалисты подчеркивают, что добросовестное исполнение обязанностей по актуализации своих данных позволит в дальнейшем избежать проблем с идентификацией пациентов при обращении за медицинской помощью.

«Мы призываем граждан добросовестно отнестись к своей обязанности и в кратчайшие сроки сообщить в страховую компанию обо всех произошедших изменениях, чтобы без трудностей получать доступную и качественную медицинскую помощь в прежнем объеме», – подчеркнула первый замминистра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова.

Таким образом, специалисты ТФОМС Челябинской области рекомендуют всем жителям региона проверить свои полисы ОМС. В случае если у гражданина на руках полис желтого цвета, ему необходимо обратиться в любую страховую компанию, действующую в сфере ОМС Челябинской области, при наличии полиса единого образца – в свою страховую компанию.

Сегодня полисы единого образца на руках у большинства жителей Челябинской области – порядка 3,3 млн человек. Владельцами полисов старого образца остаются еще порядка 150 тыс. южноуральцев.

https://dostup1.ru/medicine/Zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-do-1-dekabrya-dolzhny-proverit-svoi-polisy_156337.html