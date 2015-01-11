В Челябинской области стартовала акция «Снеговики-добряки».

Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проводится в Челябинской области в четвертый раз. Ее смысл в том, что дети с особенностями развития, с тяжелыми заболеваниями могут попросить подарок у Деда Мороза, и эти желания исполнят снеговики-добряки.

Таким снеговиком может стать любой человек, группа людей, коммерческие предприятия, бюджетные коллективы, крупные компании, которых задела история конкретного ребенка.

«Акция совершенно волшебная: снеговики-добряки исполняют желание ребенка. Это добрая традиция нашего региона. Знаете, однажды в трудную минуту я сама села писать письмо Деду Морозу и отправила в Великий Устюг. Я была уже взрослой, но мне очень нужно было к кому-то обратиться. Я понимаю, что значат для детей эти письма. Но эмоции, которые получают наши благотворители, когда осуществляют мечту и вручают ребенку подарок, не сравнимы ни с чем. Это колоссальное удовольствие. Я верю в наших людей. Пусть для каждого ребенка найдется свой снеговик»,

— сказала на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

По условиям акции с письмом Деду Морозу могут обратиться только дети, которые являются подопечными благотворительных фондов или некоммерческих организаций. На сайте проекта любой человек может познакомиться с историями ребят и выбрать того, чью мечту он хочет исполнить. Таких благотворителей и называют снеговики-добряки. Как правило, они сами приезжают с подарком и вручают его лично.

Соорганизаторами акции являются, в частности, благотворительное движение «Искорка Фонд», Центр поддержки семьи, материнства и детства «Дом для мамы» (Магнитогорск). Татьяна Сачко, директор «Искорка Фонда», отметила, что дети далеко не всегда мечтают о материальных подарках.

«Наши подопечные — это ребята, которые проходят лечение в областном онкогематологическом центре. Один мальчик на вопрос: „Что бы ты хотел попросить у Деда Мороза?“ — ответил, что он мечтает прокатиться в кабине машиниста паровоза, а другая девочка ответила просто: „Воздушный шарик“»,

— рассказала Татьяна Сачко.

За три года подарки получили 1843 ребенка на сумму 18 миллионов рублей. Стоимость одного подарка не должна превышать 10 тысяч рублей. В этом году к уже упомянутым категориям детей добавили еще две: талантливые дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети, прибывшие из Донецкой, Луганской Народных Республик. Один из таких талантливых детей, 11-летний Тимофей Ратнер, сыграл для собравшихся на пресс-конференции на флейте. Тимофей — внук одного из создателей ансамбля «Ариэль» Льва Ратнера, лауреат множества международных музыкальных конкурсов, болен гемофилией.

«Я хотел бы пожелать всем детям не замыкаться в себе. Найти дело по душе и в нем развиваться. И конечно, здоровья!»

— сказал Тимофей Ратнер. Он попросил у Деда Мороза микрофон, потому что мечтает оборудовать дома собственную студию звукозаписи.

Организаторы акции утверждают, что ни одно письмо не останется без благотворителя. На сайте есть возможность просто внести любую сумму, из собранных денег будут куплены подарки тем детям, для которых не нашелся свой «снеговик». Акция проводится под эгидой уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой.

Фото: vk.com/snegoviki74

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinskoy-oblasti-startovala-aktsiya-snegoviki-dobryaki/