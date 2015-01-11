На трассе М-5 в Челябинской области ограничено движение из-за метели.

В Челябинской области снегопады временно «закрыли» трассу М-5 – ограничения введены для большегрузного и пассажирского транспорта.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильный снег, метели – с 7.30 до 14.00 24 ноября введено ограничение движения для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, а также маршрутных и легковых такси на трассе М-5 "Урал", на участке от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан», – говорится в сообщении.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 14.00 часов 24 ноября – если закончится снегопад.

Участников дорожного движения просят по возможности отказаться от дальних поездок.

На все дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

В пресс-центре регионального главка МЧС сообщили, что спасательная служба готова к реагированию, а с целью мониторинга обстановки организована работа трех оперативных групп от Миасского, Златоустовского и Ашинского пожарно-спасательных гарнизонов.

«Если автомобиль сломался или попал в снежный занос на удаленной от основных трасс дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы – 112 или 101. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости. Дождитесь помощи в своем автомобиле», – напоминают в МЧС.

https://dostup1.ru/society/Na-trasse-M-5-v-Chelyabinsokoy-oblasti-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-meteli_156400.html