Эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен на 44%.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, ситуация с сезонными простудами оценивается как неблагополучная.

«Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 43,7%: среди взрослого населения – на 52,2%, школьников – 44,8%, детей до трех лет – 1,4%, 3-6 лет – ниже эпидпорога», – говорится в сообщении.

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию – выявлены возбудители гриппа А (H1N1)/pdm (так называемый свиной), парагриппа, риновирусной, метапневмовирусной инфекции.

Специалисты рекомендуют южноуральцам соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки после возвращения с улицы, перед едой); регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, проветривать помещения; использовать СИЗы (медицинские маски, респираторы); при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Добавим, продолжается вакцинация против гриппа – на 25 ноября 2022 года прививки получили более 1 млн 357 тыс. жителей Челябинской области.

https://dostup1.ru/medicine/Epidporog-po-ORVI-v-Chelyabinskoy-oblasti-prevyshen-na-44_156607.html