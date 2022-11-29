Работница детского сада стала жертвой брокер-мошенников и лишилась более 350 тысяч рублей.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление местной жительницы, 1972 года рождения, о том, что она стала жертвой мошенников.

Со слов потерпевшей, ей на мобильный телефон потупил звонок от неизвестного мужчины, который представился финансовым экспертом брокерской организации. Злоумышленник предложил зарегистрироваться на сайте инвестиционной компании с целью получения дополнительного заработка. По рекомендации «финансовых аналитиков» потерпевшая - работник детского сада, установила приложение для курирования брокерами всех финансовых вложений и начала инвестировать. Наблюдая рост своего счета на брокерском сайте, в течение недели женщина вложила в акции накопленные денежные средства и оформила несколько кредитов. Однако, вывести деньги с брокерского счета не удавалось, после чего женщина поняла, что ее обманули. Таким образом, ущерб потерпевшей составил 350 399 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск настоятельно рекомендуют игнорировать входящие вызовы с предложениями заработать на инвестициях, запомните - это мошенники!!!

Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев, не сообщайте пароли от своих банковских карт и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе, и от принятых вами решений.