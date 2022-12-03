В детсады Челябинской области закупили 1,6 тонны спреда вместо сливочного масла.

Южноуральский Россельхознадзор изъял из продажи 1,6 тонны фальсифицированного сливочного масла, сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ведомства. Под видом молочной продукции предприниматель из Пермского края продавал спред из растительных жиров, причем его продукцию покупали детсады и санатории Челябинской области.

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» 72,5% жирности и масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% жирности поступало в Челябинскую область с декларациями, действие одной из которых было прекращено в сентябре, а другая была недействительна.

Фальсификат поставлялся через три фирмы-прокладки и в конце концов поступал в детские сады и санатории Миасса, Трехгорного, Кыштыма, Карабаша и Усть-Катава. Всего в 14 учреждений.

Специалисты Россельхознадзора совместно с полицейскими отследили фальсификат по системе «Меркурий». На одном из складов Челябинска они обнаружили 700 кг так называемого масла. Анализ взятых проб показал несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доле влаги и жира.

«Это говорит о том, что продукция была изготовлена с добавлением растительных жиров. Молоко, может, и было, но, если в масле есть растительные жиры, это уже не масло, а спред. Обман покупателя, нарушение техрегламента и ГОСТа»,

— пояснили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что закон прямо запрещает использовать для питания детей раннего возраста спреды, гидрогенизированные масла и жиры, а также жиры с высоким содержанием насыщенных жирных кислот.

Детские и лечебно-оздоровительные учреждения, куда поступал фальсификат, предупреждены о том, что употреблять псевдомасло в пищу нельзя. Участникам незаконного оборота выданы предостережения, в отношении одного из них рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, Россельхознадзор обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой принять меры к производителям и поставщикам фальсификата.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-detsady-chelyabinskoy-oblasti-zakupili-1-6-tonny-spreda-vmesto-slivochnogo-masla/