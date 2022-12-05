На трассах в Челябинской области установили датчики интенсивности движения.

На федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей установили датчики интенсивности движения – они дают возможность получать информацию о транспортном потоке и загруженности трассы, а следовательно, и об износе дорожного полотна.

Новое оборудование, анализирующее состояние транспортного потока, смонтировали на 17 участках трасс М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354.

Каждый пункт учета интенсивности состоит из детектора транспортных средств, регистратора, накопителя информации и роутера для передачи данных.

«Датчики обеспечивают круглосуточный учет интенсивности движения на федеральных автомобильных дорогах, загрузку и среднюю скорость потока по полосам, интервал между автомобилями, а также классифицируют транспортные средства на грузовые, легковые автомобили и автобусы. Бесперебойный учет ведется независимо от погодных условий, в любое время года», – пояснили в пресс-службе Упрдора.

Результаты работы оборудования формируются и передаются специалистам дорожного ведомства.

https://dostup1.ru/society/Na-trassah-v-Chelyabinskoy-oblasti-ustanovili-datchiki-intensivnosti-dvizheniya_156803.html