В больницах Челябинской области введен карантин по гриппу и ОРВИ.

В больницах и социальных учреждениях Челябинской области с 7 декабря 2022 года объявлен карантин по гриппу и ОРВИ – это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анатолия Семенова.

В документе отмечается, что такая мера обусловлена значительным приростом заболеваемости ОРВИ за 48-ю неделю 2022 года – на 28%, увеличением регистрации случаев лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе пандемического А Н1N1 (так называемого свиного).

Ограничительные меры затронут медицинские организации и учреждения системы социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан. Руководителям предписано задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Кроме того, министру образования и науки Челябинской области и директорам школ рекомендовано «приостанавливать учебный процесс (либо вводить электронную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий) для классов либо организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей, на срок не менее 7 дней».

https://dostup1.ru/medicine/V-bolnitsah-Chelyabinskoy-oblasti-vveden-karantin-po-grippu-i-ORVI_156919.html