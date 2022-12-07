Минздрав Челябинской области назвал симптомы свиного гриппа.

На Южном Урале, как и по всей России, наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ. Эпидситуацию в регионе уже признали неблагополучной. Особую тревогу медиков вызывает появление свиного гриппа — это штамм гриппа А (H1N1). В Минздраве области назвали его симптомы.

«Симптомы заражения свиным гриппом сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе, и включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломоту в теле, головную боль, озноб, слабость, потерю аппетита. У значительного числа людей, инфицированных этим вирусом, также отмечаются диарея и рвота»,

— рассказывают в Минздраве.

Иногда у больного появляется чувство нехватки воздуха, тяжесть в груди или же в животе, головокружение и спутанность сознания.

«Если признаки заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, следует немедленно обратиться за медицинской помощью»,

— говорят в Минздраве.

Тяжелое течение гриппа может развиться у беременных женщин, у детей до 5 лет и пенсионеров, а также у пациентов с хроническими недугами — с астмой, сахарным диабетом, больным сердцем, ВИЧ.

Но еще не поздно сделать прививку. В поликлиниках области продолжается вакцинация. Уже привиты более 1,5 млн человек, почти треть из них — это дети.

Ранее главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов обязал Минздрав ввести карантин в больницах и социальных учреждениях.

По данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/minzdrav-chelyabinskoy-oblasti-nazval-simptomy-svinogo-grippa/