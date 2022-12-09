В преддверии Дня Конституции Российской Федерации юным озерчанам вручили первые паспорта.

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

Мероприятие открыла заведующая читальным залом Татьяна Лучина, которая рассказала присутствующим об истории и значении государственного праздника и провела викторину на знание символов Российской Федерации.

Со знаменательным событием школьников и их родителей пришли поздравить начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск капитан полиции Марина Булдакова, руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии Луиза Сайдуллина и депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Виталий Вельке.

Вместе с паспортом ребятам вручили памятные подарки, в том числе, Конституцию Российской Федерации – документ, в котором отражены не только права, но и обязанности каждого гражданина нашей страны. По традиции, в завершении мероприятия школьники сделали памятные фото со своим паспортом вместе с приглашенными гостями и родителями.

Информация и фото пресс-службы УМВД России по ЗАТО г.Озерск.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53155/