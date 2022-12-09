Жители Челябинской области смогут больше узнать о Едином налоговом счете в День открытых дверей.

15 декабря 2022 года (четверг) с 09.00 до 20.00 мероприятие пройдет во всех налоговых инспекциях.

Специалисты налоговых органов подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на вопросы по теме.

В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут узнать:

· что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества;

· какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

· как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

· как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

· как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Справочно:

С 1 января 2023года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов - Единый налоговый платеж, распределяющийся на Единый налоговый счет (ЕНС).

Нововведение позволит упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов, максимально снизить временные затраты на оплату налогов и избежать ошибок, - исчезнет необходимость перечисления большого количества платежей.

ЕНС – новая система учета, в рамках которой все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом.

Информация Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области.