Финская энергетическая компания «Фортум» в третий раз пытается обанкротить ММПКХ.

«Фортум» вновь обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании главного коммунального предприятия Озерска банкротом.

- Компания «Фортум» вновь пытается запустить процедуру банкротства МУП «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства». Основной долг в отношении компании сформировался с 2011 года, наше предприятие погашает долг регулярно. На сегодняшний с 1,5 миллиардов сумма долга снизилась до 1,04 млрд рублей. Отмечу, что «Фортум» пытается обанкротить главное коммунальное предприятие, которое является ЕТСО в Метлино, обеспечивает водоснабжение, водоотведение и передачу тепловой энергии до конечного потребителя, то есть жителей округа, а также водоснабжение предприятия ядерно-оружейного комплекса страны. Компания не учитывает социально-экономические последствия банкротства ММПКХ, - комментирует директор предприятия Сергей Бердников.

Напомним, в сентябре и декабре 2020 года «Фортум» обращался в суд с заявлением о признании коммунального предприятия Озерска банкротом, и компании было дважды отказано в принятии заявления. Необходимо уточнить, при погашении долга значительная часть средств ММПКХ была направлена на оплату пеней, штрафов и исполнительского сбора, тем самым погашались не «первостепенные» платежи, которые могли бы снизить долговую нагрузку ММПКХ. Таким образом, общий объем только исполнительских сборов, пеней и штрафов достиг отметки около 400 миллионов рублей за 10 лет.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в Озерске является филиал АО «Русатом Инфраструктурные решения», который находится в контуре Госкорпорации «Росатом» и обеспечивает стандарты работы в сфере теплоснабжения города.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53238/