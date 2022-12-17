Как отдыхаем в 2023 году: производственный календарь.

В 2023 году россиян ждут 26 дополнительных дней отдыха, 13 из них выпадает на рабочие дни, еще 13 – на выходные.

Январь, февраль, март

Новогодние праздники начнутся в субботу, 31 декабря 2022 года, и продлятся до 8 января 2023. Первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 9 января.

В феврале благодаря празднику защитника Отечества нас ждут четыре выходных подряд – с 23 по 26.

В марте, помимо традиционных суббот и воскресений, россиян ожидает один праздничный выходной, посвященный Международному женскому дню (8 марта приходится на среду).

Апрель, май, июнь

Поскольку праздник весны и труда приходится на понедельник, будет три выходных – 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы в этом месяце связаны с Днем Победы – с 6 по 9 мая.

В июне также будет трехдневная череда выходных – 10, 11 и 12, связанная с Днем России (12 июня в 2023 году выпадает понедельник).

Июль, август, сентябрь

В июле, августе и сентябре официальных праздничных дней нет, поэтому россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать только в субботу и воскресенье.

Октябрь, ноябрь, декабрь

На четвертый квартал 2023 года приходится празднование Дня народного единства (4 ноября), который выпадает на субботу, поэтому в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ выходной праздничный день переносится на следующий за ним рабочий понедельник. 3 ноября является сокращенным рабочим днем.

Нерабочие праздничные дни в 2023 году:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Длинные выходные россиян ожидают с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, с 23 по 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Сокращенными будут рабочие дни, предшествующие праздничным, в новом году:

22 февраля, 7 марта, 3 ноября.

По правилам в эти дни сотрудники имеют право уйти с рабочего места на один час раньше, но компании могут устанавливать свой внутренний распорядок.

https://dostup1.ru/society/Kak-otdyhaem-v-2023-godu-proizvodstvennyy-kalendar_157301.html