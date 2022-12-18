В Челябинской области будут бесплатно тестировать на грипп.

В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах Челябинской области будут проводить тестирование на вирус гриппа в рамках программы ОМС (обязательного медицинского страхования).

Как следует из сообщения регионального Минздрава, решение о целесообразности назначения такого исследования принимает врач или фельдшер – «при наличии клинической картины тяжелого течения респираторного заболевания».

«Проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в Челябинской области осуществляется на базе 21 лаборатории. Кроме того, девять лабораторий частной формы собственности имеют такую же возможность, они уже задействованы в проведении исследований на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», – прокомментировала заместитель регионального министра здравоохранения Наталья Шеломова.

По ее словам, в настоящее время лаборатории проводят закуп тест-систем на ПЦР-диагностику гриппа.

В Минздраве говорят, что тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит «быстро поставить диагноз "грипп", своевременно начать специфическую терапию для снижения риска развития осложнений».

Напомним, уровень заболеваемости ОРВИ, по данным регионального Управления Роспотребнадзора на 19 декабря, выше эпидемического порога в два с половиной раза. «В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая. За 51-ю неделю 2022 года зарегистрировано 208,1 случаев на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 20,8%», – уточнили в в ведомстве.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-budut-besplatno-testirovat-nagripp_157381.html