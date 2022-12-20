Губернатором отмечены «Молодые профессионалы» из Озерска.

В резиденции губернатора состоялся торжественный прием участников и экспертов X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», в рамках которого первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручила благодарственные письма главы региона.

Также в рамках мероприятия заместитель министра образования и науки Виталий Литке отметил учащихся благодарственными письмами ведомства.

В зале собрались медалисты двух возрастных категорий: те, для кого участие в подобных мероприятиях – часть настоящего профессионального пути и те, кто только делает свой выбор, показывая достойные результаты на национальном уровне в лиге юниоров. Кроме того, в приеме приняли участие наставники – те, кто внес свой неоценимый вклад в подготовку медалистов и чемпионов.

Общий медальный итог выступления конкурсантов Челябинской области на чемпионате «Молодые профессионалы» – 4 золотые медали, 9 серебряных, 5 бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм. В рейтинге медального зачета Челябинская область заняла 10-е место.

Ирина Гехт отметила, что чемпионатные движения профессионального мастерства содействуют популяризации рабочей специальности, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой личности и самореализации юношей и девушек, а также формируют в обществе уважение к человеку труда.

- Убеждена, что впереди у вас только светлый профессиональный путь и успешная карьера. Спасибо за ваше упорство. Те результаты, которые вы показали, – это работа, безусловно, большой команды. Благодаря вашим наставникам, руководителям учреждений, специалистам органов власти и региональным координаторам движения, сегодня мы каждому можем создать условия для достижения успеха. Огромное спасибо всем тем, кто вкладывает свое мастерство и любовь к делу в молодое поколение, вы – гордость региона. Не менее значим и вклад родителей, которые когда-то совместно с вами приняли решение учиться в родном регионе. Неважно, какое имя носит и будет в дальнейшем носить развивающаяся история чемпионата профессионального мастерства, главное, что в центре этого события есть ваши победы и успехи, — сказала Ирина Гехт.

Заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил большой потенциал всех участников церемонии награждения:

- Приятно видеть, что зал у нас полный. Среди награждаемых – 94 молодых специалиста, уже состоявшиеся и только начинающие, передающие опыт и только его приобретающие. Это значит, что очень большое внимание и значение в области уделяется развитию вас, как профессионалов. Я точно уверен, что у вас большое и светлое будущее, как профессиональное, так и личное. Сегодня вы можете достичь тех результатов, на которые уже нацелены. У вас накоплен большой потенциал, желаю вам его максимально реализовать. Будьте счастливы и успешны!

На чемпионате блестяще выступили представители Международного Института Дизайна и Сервиса, Политехнического колледжа Магнитогорска, Миасского геологоразведочного колледжа, Златоустовского техникума технологий и экономики, Озерского технического колледжа, Южно-Уральского государственного технического колледжа, Челябинского юридического колледжа, Челябинского механико-технологического техникума, Челябинского радиотехнического техникума, образовательного комплекса «Смена» и других образовательных учреждений региона. Среди победителей-юниоров школьники из Челябинска, Копейска, Миасса, Магнитогорска, Златоуста, Озерска, Трехгорного и даже села — Бишкильской школы имени Угрюмова.

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Благодарственные письма главы региона получили озерчане:

- ученица лицея №39 Анастасия Тихомирова, обладательница "Медальона" в компетенции "Лабораторный химический анализ. Юниоры";

- ученица лицея №39 Ирина Замятина, завоевавшая медаль бронзового уровня в основной группе (Ирина соревновалась среди 50 учащихся колледжей со всей страны и заняла 3 место);

- наставники учащихся, работники ПО "Маяк" - Алена Разгуляева и Наталья Цивка;

- выпускник Озерского технического колледжа 2022 года Андрей Абашин, обладатель "Медальона за профессионализм" в компетенции «Мехатроника. Юниоры»;

- эксперт-компатриот - сотрудник ФГУП «ПО «Маяк» Никита Норкин;

- выпускники ОзТК 2022 года Леонид Сафронов и Григорий Шорников, обладатели "Медальона за профессионализм" в компетенции «Роботизированная сварка»;

- эксперт-компатриот - сотрудник ФГУП «ПО «Маяк» Салават Юсупов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53285/