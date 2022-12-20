Информация для родителей и обучающихся образовательных организаций.

В связи с тем, что по данным на 21.12.2022 отмечается резкий рост заболеваемости среди обучающихся и сотрудников образовательных организаций ОРВИ и гриппом, с целью противодействия распространению данных заболеваний приняты следующие решения:

1. в МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №24, МБОУ СКОШ №36, МБОУ СОШ №41 (процент болеющих детей от 18,5% до 20,5%) с 23.12.2022 образовательная деятельность переводится в дистанционный формат (очное посещение уроков запрещается);

2. обучающиеся всех школ и учреждений дополнительного образования выходят на зимние каникулы ранее запланированных сроков - с 26.12.2022.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53294/