В Озерске принят бюджет на следующий год.

22 декабря Собранием депутатов Озерского городского округа было принято решение о бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Подведены итоги реализации национальных проектов за 2022 год.

Напомним, что проект бюджета прорабатывался депутатским корпусом на заседаниях профильных комиссий, а 15 декабря он прошел процедуру публичных слушаний.

На сессии проект бюджета рассматривался первым вопросом. С докладом выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьева.

Она отметила, что при формировании бюджета за основу были приняты консервативные оценки прогноза социально-экономического развития округа. Доходы бюджета на 2023 год спрогнозированы в объеме 4 млрд 180,8 млн рублей, расходы – 4 млрд 258,7 млн рублей.

Структура основных доходных источников для муниципалитета осталась прежней.

Собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 1 млрд 116,9 млн рублей (26,7 процента в структуре доходов). Также бюджет будет пополняться за счет безвозмездных поступлений в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Их объем в 2023 году определен в сумме 3 млрд 63,9 млн рублей (73,3 процента в структуре доходов).

Основными направлениями расходования средств остаются сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, на которые будет направлено 2 млрд 860,5 млн рублей (67,2 процента казны муниципального образования).

В следующем году наиболее значительные средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол «Золотой петушок» (для последующего включения в национальный проект «Культура» в рамках Федерального проекта «Культурная среда»); на капитальный ремонт входных групп в здании детского сада «Родничок», здания школы № 41 в посёлке Новогорный, на капитальный ремонт кровли двух зданий Детского сада компенсирующего вида № 43.

На условиях софинансирования в бюджете округа предусмотрено 47,3 млн рублей на реализацию региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка», «Старшее поколение». Запланирована реализация нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Продолжится практика поддержки местных инициатив. На эти цели выделена субсидия из регионального бюджета в размере 38,6 млн рублей.

На расходы по развитию дорожной деятельности и внешнего благоустройства округа планируется направить 189,6 млн рублей. Перечень расходов сохранился без изменения, основные: расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным регулируемым маршрутам, ремонт и содержание автомобильных дорог, содержание сетей наружного освещения, мест захоронения и другие расходы по благоустройству округа.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2023 год в адрес администрации поступили предложения, которые были учтены. В частности, было увеличено финансирование: перенастройки действующего оборудования системы оповещения Озерского городского округа, содержания скверов, автомобильных дорог, мест захоронения, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, ремонтных работ в местах общего пользования в общежитиях и охрану зданий общежитий, на обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха. Кроме того, были предусмотрены бюджетные средства на приобретение мебели для библиотеки школы № 35 и на оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства поселка Метлино и города Озерска.

Решение по проекту бюджета округа депутатами было принято единогласно.

Также в ходе сессии информационно был заслушан доклад начальника управления экономики Александра Жмайло об итогах реализации в Озерском городском округе национальных проектов в 2022 году.

Он отметил, что общая стоимость портфеля мероприятий по данному направлению составила 44 млн 279,5 тысяч рублей.

В округе были реализованы мероприятия семи региональных проектов в рамках четырёх национальных: «Образование», «Жильё и городская среда», «Демография» и «Цифровая экономика». Из семи региональных программ мероприятия по трём направлениям в этом году реализовывались впервые: «Успех каждого ребёнка» («Образование»), «Старшее поколение» («Демография») и «Цифровая экономика» («Информационная безопасность»).

Продолжил успешно реализовываться самый капиталоёмкий и наглядный для жителей округа проект «Формирование комфортной городской среды» (в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»). Благодаря чему в старой части города были благоустроены сквер имени Б.В. Броховича и шесть дворовых территорий.

Все запланированные мероприятия были выполнены в срок и в полном объёме. Итоговая отчётность была представлена в Управление проектной деятельности Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53311/