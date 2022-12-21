Информация для владельцев нестационарных торговых объектов.

Уважаемые владельцы нестационарных торговых объектов (далее – НТО), расположенных по следующим адресам:

- в 5 м на северо-восток от многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, д. 3, в г. Озерске Челябинской области (киоск «Овощи, фрукты»).

- в 9 м на северо-восток от многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, д. 3, в г. Озерске Челябинской области (киоск «Хуторок»).

Руководствуясь Положением об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74, Управление имущественных отношений уведомляет о необходимости демонтажа НТО за счет владельцев объекта, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного уведомления.

Обращаю Ваше внимание на то, что, если в установленный срок обязанность по демонтажу НТО не будет выполнена, нестационарный торговый объект будет демонтирован Управлением капитального строительства и благоустройства с отнесением на хозяйствующий субъект (владелец НТО) затрат, понесенных в связи с демонтажем, хранением НТО.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53306/