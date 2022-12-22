В 2023 году в округе будут реализованы 19 инициативных проектов.

20 декабря состоялось заседание муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования. В следующем году проекты-победители будут реализованы как в Озерске, так и в посёлке Метлино.

К участию в конкурсе было допущено 37 проектов. Инициаторами проектов выступили: 15 муниципальных учреждений, 7 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 2 инициативные группы граждан.

По итогам заседания комиссии победителями конкурсного отбора были признаны 19 инициативных проектов.

По направлениям реализации проекты распределились следующим образом: обустройство объектов социальной инфраструктуры, в том числе в сфере культуры – 2 проекта, в сфере образования – 6 проектов, развития массового спорта – 2 проекта, в сфере дорожной деятельности – 1 проект, благоустройство дворовых территорий – 3 проекта и объектов социальной сферы – 5 проектов.

Инициативные проекты, запланированные к реализации в 2023 году:

- Ремонт резинового покрытия детской игровой площадки «Бригантина» на территории Детского парка МБУ «Парк культуры и отдыха»,

- Установка системы видеонаблюдения на территории Детского парка МБУ «Парк культуры и отдыха»,

- Закупка реабилитационного оборудования и текущий ремонт (с установкой охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения) помещений центра помощи детям-инвалидам АНО «Твердыми шагами», расположенного по адресу пр. Ленина,37,

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по б. Луначарского, 19,

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 55,

- Ремонт фасада здания «Озерского дома-интерната для престарелых и инвалидов» в микрорайоне Татыш на ул. Первомайская, 8,

- Замена забора по периметру территории «Озерского дома-интерната для престарелых и инвалидов» в микрорайоне Татыш на ул. Первомайская,8,

- Ремонт холла в здании «Озерского дома-интерната для престарелых и инвалидов» с заменой полов, потолка, освещения, окон, дверей, радиаторов и ремонтом стен в микрорайоне Татыш на ул. Первомайская,8,

- Замена оконных блоков в здании школы № 33, расположенном по адресу: ул. Матросова, д.49,

- Обновление детской игровой площадки между многоквартирными домами по ул. Дзержинского, 58 и 60,

- Благоустройство территории стадиона, расположенного в посёлке Метлино, ул. Береговая, 58;

- Ремонт кровли здания ДТДиМ, расположенного по адресу: ул. Иртяшская,1;

- Капитальный ремонт кровли (5 блок) здания детского сада № 58, расположенного по адресу б. Гайдара, д.19,

- Замена оконных блоков в здании (5 блок) детского сада № 58, расположенном по адресу б. Гайдара, д.19,

- Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МУ «Комплексный центр» по адресу ул. Космонавтов, д.1а;

- Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения школы № 24 «Начальная школа» с заменой деревянных окон на ПВХ, ремонтом кровли, входных групп и крылец, расположенного по адресу переулок Привокзальный, 4,

- Ремонт наружного освещения стадиона, расположенного в посёлке Метлино, ул. Береговая, 58;

- Ремонтные и отделочные работы в актовом зале и ремонт кровли над актовым залом (пристрой к зданию школы №35, расположенному по адресу: посёлок Метлино, ул. Центральная, д. 59,

- Устройство щебеночного покрытия грунтовой части ул. Белинского от места пересечения с ул. Тракторной до дома № 42 по ул. Белинского, протяженностью 198 метров в посёлке Метлино.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53316/