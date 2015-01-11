Центр олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске откроют в 2023 году.

Строительная компания «СтройДом» завершает возведение на северо-западе Челябинска регионального центра олимпийской подготовки по хоккею. Спортивный комплекс находится возле микрорайона Ньютон на пересечении улицы Академика Макеева и Комсомольского проспекта. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию планируют получить до конца декабря. Само открытие состоится в 2023 году.

Хоккейный центр начали строить в 2020 году в рамках национального проекта «Демография». Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы в 2019-м. На строительство выделяли 738 млн рублей. Комплекс станет базой для подготовки спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор». В нем смогут заниматься 200 молодых хоккеистов со всего региона. Под одной крышей разместятся два хоккейных корта, тренировочный зал, зал бросков и дриблинга, зал спортивных игр, медицинский центр, гостиница и столовая. Центр будет разноэтажным — от одного до шести этажей. Общая площадь составит 6,7 тыс. квадратных метров. Центр сможет принимать соревнования различного уровня.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/tsentr-olimpiyskoy-podgotovki-po-khokkeyu-v-chelyabinske-otkroyut-v-2023-godu/