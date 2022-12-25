«Елка желаний»: детей поздравляют сотрудники администрации.

Всероссийская акция "Ёлка желаний" набирает обороты в нашем округе: вслед за главой Евгением Щербаковым в поздравлении детей активное участие приняли сотрудники различных подразделений администрации.

Буквально вчера вечером мечты троих маленьких озерчан исполнились благодаря коллективам Управления социальной защиты населения, Управления по физической культуре и спорту и МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Сотрудники этих подразделений поручили своим руководителям вручить подарки Злате (2 года), Андрею (4 года) и Мише (11 лет).

Добрые волшебники – Лилия Солодовникова, Сергей Степанов и Наталья Некрасова - встретились с детьми у новогодней елки и вместе с Дедом Морозом окунулись в волшебную атмосферу. Дети искренне радовались подаркам: игрушкам и спортинвентарю.

- Из года в год эта акция проводится для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а в этот раз еще и для тех, чьи родители были мобилизованы в рамках СВО. Мы хотели сделать детям сюрприз, маленькое чудо - и, по-моему, все получилось, - поделилась своими впечатлениями от участия в акции начальник УСЗН Лилия Солодовникова.

Следует отметить, что адреса для вручения подарков в рамках акции «Елка желаний» были выбраны Управлением социальной защиты населения совместно с общественными организациями. Уже смело можно сказать, что в этом году детей, вовлеченных в новогоднюю историю, оказалось больше, чем в прошлом.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53356/